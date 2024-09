Barranquilla, Colombia. Con un gol de penal y una asistencia de James Rodríguez, Colombia tomó desquite de su derrota en la reciente final de la Copa América y venció el martes 2-1 a Argentina por la octava jornada de las eliminatorias de Sudamérica rumbo al Mundial de 2026.

El capitán colombiano lideró el triunfo local con un gol a los 60 minutos y el preciso pase para el cabezazo a la red de Yerson Mosquera. James volvió a ser protagonista como y ocurrió en el campeonato continental disputado en Estados Unidos entre junio y julio, del cual fue elegido mejor jugador.

Un error de James propició el gol del empate transitorio de Argentina a los 48 minutos. Un mal pase hacia atrás del flamante fichaje del Rayo Vallecano de España lanzó a la carrera a Nicolás González, que robó el balón y avanzó con velocidad hasta ponerse delante del arquero Vargas, superándole con un tiro entre las piernas.

“Es un triunfo bueno, contra una Argentina que lo ha ganado todo”, señaló Rodríguez tras el cotejo. “El clima estaba durito, hizo mucho calor, pero hicimos un partido excelente. Es un triunfo justo”.

Invicta en las eliminatorias, Colombia llegó a 16 puntos, dos menos que Argentina, que pese a la derrota sigue en el liderato.

En el estadio Metropolitano de Barranquilla, bajo un fuerte calor que alcanzó 32 grados centígrados durante el partido, Colombia comenzó con el control de la pelota, mientras Argentina esperaba ordenada con dos líneas de cuatro, dejando a Lautaro Martínez y Julián Álvarez como opciones en el ataque.

Sin su capitán Lionel Messi por lesión, la Albiceleste no ejerció una presión alta, como hizo en su anterior presentación ante Chile en Buenos Aires, resuelta con una victoria 3-0, sino que intentó bajar el ritmo del encuentro y aprovechar cada pausa para recuperar energías.

“El horario del partido no está bien, se podía jugar a las 5, 6, 7 de la tarde”, indicó Scaloni. “No me parece sano para que los futbolistas desarrollen su potencial, el calor es igual para los dos, es lo que hay, pero es evidente que las condiciones para ver un espectáculo no están buenas”.

El primer acercamiento de Colombia llegó a los ocho minutos con un saque de esquina que los campeones mundiales defendieron con todo sus hombres en el área.

Fue un aviso de lo que pasaría después.

A los 24, Rodríguez — que recuperó su lugar en el once inicial tras ser suplente el viernes en el empate 1-1 contra Perú — envió un pase filtrado para Luis Díaz, que fue salvado por un cierre providencial de Nicolás Otamendi.

Acto seguido, el córner volvió a tener como protagonista a James, que cobró en corto y rápido para Jhon Arias y, tras recibir nuevamente el balón, envió un centro desde la línea de fondo, que Mosquera cabeceó para batir al arquero Emiliano Martínez.

James llegó a 11 asistencias en su trayectoria en la eliminatoria sudamericana y superó el registro de Carlos Valderrama.

“Para ganarle al mejor equipo de la actualidad, hay que hacer muchas cosas bien”, explicó el seleccionador de Colombia, Néstor Lorenzo. “Fue un partido parejo, no tan vistoso, pero cuando tuvimos que meter, metimos; y cuando tuvimos que jugar, creamos oportunidades”

El gol en contra y la pausa de hidratación invitaron a Argentina a adelantar sus líneas, pero fue incapaz de exigir mucho a Vargas en el primer período.

Después del descanso, Argentina se encontró con una concesión de Colombia que le permitió igualar el encuentro.

Colombia volvió a acelerar y cinco minutos después forzó un falta dentro del área de Otamendi ante la llegada del lateral Daniel Muñoz, que, en principio, no fue señalada por el árbitro chileno Piero Maza.

Tras un largo tiempo de revisión en el VAR, el juez decretó la pena máxima, que dio la oportunidad a James de hacer olvidar su error y volver a convertirse en figura clave de los anfitriones.

El 10 colombiano engañó al “Dibu” Martínez y, con su excelsa pegada, envió su disparo al ángulo para devolver la ventaja a los suyos.

“Para mí, dentro de la cancha, no fue penal. Nico (Otamendi) se tira por delante”, se quejó el volante argentino Leandro Paredes. “Más allá de la decisión del penal, fue un partido parejo. El calor no es excusa, aunque no estamos acostumbrados”.

Rodríguez llegó a 13 dianas en premundiales e igualó la marca de Radamel Falcao García.

Scaloni refrescó a su equipo con el ingreso de Marcos Acuña y Alexis Mac Allister, que se unieron a Nahuel Molina, quien entró en el entretiempo.

Colombia, más acostumbrado al calor de su escenario, no realizó modificaciones hasta los 79 minutos cuando saltaron a la cancha Kevin Castaño y Jhon Córdoba.

Uno de los sustituidos fue Jhon Arias, que recibió la ovación de los presentes por su despliegue en el mediocampo.

A pesar de la necesidad de ir por el resultado, Argentina dio muestras de cansancio en el tramo final y no pudo evitar su primera caída desde noviembre pasado cuando perdieron contra Uruguay.

El técnico de Brasil Dorival Junior durante el partido contra Paraguay por las eliminatorias del Mundial, el martes 10 de septiembre de 2024, en Asunción. (AP Foto/Jorge Saenz) ( Jorge Saenz )

Brasil vuelve a desentonar al sucumbir 1-0 ante Paraguay en Asunción

Asunción. La promesa hecha por Dorival Júnior de que Brasil jugará la final de la próxima Copa del Mundo se estrelló el martes contra Gustavo Alfaro, el nuevo entrenador de Paraguay que se ha convertido en un reciente escollo del propio conductor brasileño y de la Verdeamarela.

Con un gol de Diego Gómez a los 20 minutos, Paraguay doblegó de local 1-0 a Brasil para sujetarse el séptimo puesto de las eliminatorias de Sudamérica camino al Mundial de 2026 en Norteamérica.

Luego de 16 años del último triunfo, la Albirroja consiguió en el estadio Defensores del Chaco su tercera victoria frente a Brasil en la historia de las eliminatorias — a partir del proceso para el Mundial de Suiza 1954. Las anteriores fueron en 2000 (2-0) y 2008 (2-1).

En el inicio de la era de Alfaro, Paraguay llegó a nueve puntos al cabo de ocho jornadas, apenas uno por debajo de Brasil y Venezuela, quinto y sexto, respectivamente. La cosecha de puntos de Paraguay es idéntica a la de Bolivia pero con una mejor diferencia de goles a favor de la Albirroja.

El séptimo lugar en Sudamérica alcanza para disputar un repechaje intercontinental, mientras que los seis primeros se clasificarán directamente.

“Les pregunté a los jugadores antes del partido, ¿Cuánto hace que no hay una alegría grande acá en el Defensores del Chaco?”, dijo el argentino Alfaro en la rueda de prensa posterior al partido. “¿No les parece que es una linda noche para tener una linda alegría? ¿Vamos a esperar que Brasil nos robe la alegría? Vamos a buscarla”.

Alfaro, quien forzara un empate 0-0 entre la débil Costa Rica y Brasil en la fase de grupos de la última Copa América, ya había empatado los tres partidos en los que enfrentó a Brasil como entrenador de Ecuador.

El resultado profundiza una crisis de resultados y juegos de Brasil, que bajo la dirección de Dorival capituló ante Uruguay en los cuartos de final de la Copa América. Los pentacampeones han perdido cuatro de ocho partidos en estas eliminatorias.

Se trata de un panorama nada favorable y que desentonó con el mensaje de Dorival previo al encuentro. El técnico se atrevió a lanzar una promesa: “Estaremos en la final del Mundial 2026. Seremos finalistas. Puedes filmarme mientras digo esto. No tengo dudas. Estaremos allí”.

Luego de la derrota, Dorival reconoció que su equipo de desdibujó tras el gol paraguayo.

“A partir del momento en que sufrimos el gol, nos perdimos, y todo lo que venía siendo construido, hasta el final de la primera etapa, acabamos dejándolo”, dijo Dorival. “Fue una pena, para mí fue el peor momento de este periodo en el que estamos aquí”.

Paraguay había hecho un buen partido el pasado viernes ante Uruguay en Montevideo, siendo el convidado de piedra de una fiesta armada para el retiro de Luis Suárez, y que terminó siendo un magro empate 0-0.

La estrategia de Alfaro fue parecida: Paraguay se plantó en dos rígidas líneas de cuatro, y apeló al juego brusco durante el primer cuarto de hora para cortar el juego asociado brasileño y, sobre todo, que la pelota no llegue al tridente ofensivo conformado por Vinicius Júnior, Endrick y Rodrygo Goes, de pobre desempeño colectivo e individual.

Luego de contener a la visita, Paraguay salió jugando con sus dos creativos, Julio Enciso y Miguel Almirón, y su único ariete, Isidro Pitta.

Sin embargo, la figura del partido fue el volante Gómez. El compañero de Lionel Messi en el Inter Miami marcó el gol de Paraguay, definiendo con un impecable zurdazo tras hacerle un amague a Bruno Guimarães desde el borde del área. El disparo se estrelló en el palo derecho del arco de Alisson Becker y se anidó en el fondo.

Dorival intentó renovar su frente de ataque en el segundo tiempo, con los ingresos de Joao Pedro y Luiz Henrique por Endrick y Guimaraes, pero su equipo no dio muestras de su poderío ni acercó demasiado peligro al portero Roberto Fernández.

“Brasil nos doblegó, nos obligó a defender, nos obligó a jugar incómodos, pero esa capacidad de saber sufrir es algo que también lo tuvo Paraguay”, dijo Alfaro, quien reemplazó en el banquillo a su compatriota Daniel Garnero tras la eliminación en la fase de grupos de la Copa América.

“Era algo que nosotros teníamos que empezar a tener, porque yo digo que si uno aprende a sufrir, aprende a esperar, y cuando uno aprende a esperar sabe que cuando llega el momento ahí es donde tiene que ser contundente”, remarcó.

Jorge Martínez, de la selección de Venezuela, controla un balón delante de Facundo Torres, de Uruguay, durante un partido de la eliminatoria mundialista, el martes 10 de septiembre de 2024, en Maturín (AP Foto/Ariana Cubillos) ( Ariana Cubillos )

Venezuela y Uruguay empatan sin goles y siguen en zona de clasificación directa al Mundial

Caracas. Una deslucida selección uruguaya se resignó el martes a un empate 0-0 ante una Venezuela que hizo méritos para salir victoriosa pero que careció de gol en la octava fecha de las eliminatorias de Sudamérica para la Copa Mundial.

Los dos conjuntos se fueron sin anotar gol en esta fecha doble de las eliminatorias. Pese ello, ambos siguieron en zona de clasificación directa al certamen de 2026 en Estados Unidos, México y Canadá.

Pero la Celeste descendió del segundo al tercer puesto al acumular 15 puntos de 24 posibles.

Venezuela, la única selección sudamericana que jamás ha disputado un Mundial, quedó con 10 unidades en su cuenta, en la sexta posición. Tienen la misma cosecha que el quinto Brasil — con mejor diferencia de goles — y que perdió 1-0 en su visita a Paraguay.

El técnico Marcelo Bielsa colmó de elogio a su rival, al afirmar que el seleccionado Vinotinto es “un equipo dinámico, un equipo moderno, con mucha movilidad... y el desarrollo de la eliminatoria los ubica como un rival que merece ser respetado”.

Argentina es el líder con 18 puntos, seguida de Colombia, que trepó al segundo puesto tras vencer 2-1 a la Albiceleste. Ecuador es cuarto con 11 puntos, luego de vencer 1-0 a Perú.

Los seis primeros se clasificarán directamente al Mundial, mientras que el séptimo deberá disputar un repechaje contra un rival de otra confederación.

Venezuela venía de caer 4-0 ante Bolivia en el estadio municipal de El Alto, ciudad cercana a La Paz y ubicada a unos 4,000 metros sobre el nivel del mar.

“Orgullosos de los muchachos. Sabíamos que veníamos de una derrota difícil, pero hoy dieron la cara, mostraron lo que somos, de lo que queremos ser y bueno seguimos por el camino”, resaltó el técnico Fernando Batista. “Vamos creciendo día a día, lógicamente siempre hay cosas para mejorar, cosas para corregir; pero bueno hoy rescato mucho al equipo”.

Mientras, Uruguay se tuvo que conformar con un empate sin goles como local, el viernes ante Paraguay, y con uno más en el estadio Monumental de Maturín, en el extremo oriente de Venezuela.

Desde el pitazo inicial, Venezuela salió decidida a exigir a su rival y tomó la iniciativa buscando incesantemente el arco defendido por el capitán Sergio Rochet, del Internacional de Porto Alegre. Los uruguayos, por su parte, se defendieron bien; pero por segundo compromiso seguido lucieron sin profundidad y carentes de ideas. Sus rivales tuvieron varias posibilidades de quedar en ventaja en la primera mitad.

“En líneas generales hoy nos quedamos con un sabor amargo porque el equipo mereció más”, opinó Batista. “Principalmente en el segundo tiempo sometió a Uruguay en su propio campo. Creo que prácticamente no han tenido situaciones y someter a un equipo de las características de los equipos de Bielsa es difícil”,

En el complemento, las opciones de gol de los anfitriones abundaron, pero a los venezolanos les faltó contundencia.

“El resultado fue generoso con nosotros”, reconoció el argentino Bielsa. “Nosotros conseguimos un punto que no representa lo que pasó en la cancha, especialmente lo que pasó en nuestra área; nosotros sufrimos muchas situaciones de peligro, pero sin atenuantes”.

La Celeste llegó a su cita en Venezuela diezmada por la ausencia de el grueso de sus más prominentes figuras.

En las dos últimas fechas, los uruguayos acusaron las ausencias de Darwin Núñez, Rodrigo Bentancur, Mathías Olivera, Ronald Araujo y José María Giménez por sanciones que les aplicó la CONMEBOL como consecuencia del altercado con hinchas en el partido ante Colombia, disputado el 10 de julio, por la segunda semifinal la Copa América.

Bielsa tampoco contó con los servicios de los lesionados Giorgian de Arrascaeta, Nicolás de la Cruz y Matías Viña. Por si fuera poco, Federico Valverde y Nahitan Nández no viajaron a Venezuela tras sumar la segunda amarilla contra Paraguay, quedando descartados.

A estas bajas se sumó la del goleador histórico Luis Suárez, que el viernes jugó ante Paraguay su último partido con la selección. El zaguero Guillermo Varela regresó tras cumplir un partido de suspensión.

“Yo creo que con la formación que presentamos hoy, deberíamos haber jugado un partido más igualado y con mayor cantidad de generación de peligro... no creo que la formación de nuestro equipo justifique la superioridad que en este caso mostró Venezuela”, mencionó Bielsa.

En tanto, el lateral derecho venezolano Jon Aramburu se lamentó de que faltó “ese último pase, esa última definición”.

“Nos vamos con bronca porque que hicimos todo para ganarlo”, consideró.

Tras la derrota dolorosa en Bolivia, “nos merecíamos una victoria en casa, no se nos dio; pero creo que este es el camino, jugando así, afrontando los partidos con intensidad... creo que vamos a conseguir el objetivo” de clasificar al Mundial, añadió el jugador de la Real Sociedad de España.

Para el próximo choque de la eliminatoria, frente a Argentina, Venezuela no contará con el volante Cristian Cásseres ni con el defensor Miguel Navarro, jugadores respectivos del Tolosa de Francia y de Talleres de Argentina, por acumulación de tarjetas amarillas.