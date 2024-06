Cuando Puerto Rico goleó el martes 8-0 a Anguila en un acaparado Estadio Juan Ramón Loubriel, de Bayamón, cumplió con su objetivo de escalar a la segunda posición del Grupo F de las eliminatorias de la Concacaf a la Copa del Mundo de FIFA 2026.

La Selección Nacional de fútbol masculino consiguió el triunfo por el mayor margen en unas eliminatorias mundialistas en su historia, batiendo el 7-0 contra Bahamas en 2021. El “Huracán Azul” ahora suma cuatro puntos (8+), y es solo superado en el Grupo F por Surinam con seis tantos (7+), mientras que El Salvador ocupa el tercer puesto con cuatro unidades (2+). Anguila y San Vicente y Granadinas comparten el sótano del grupo con cero puntos.

Golear a Anguila era de suma importancia para el onceno boricua, ya que este fue su último compromiso hasta 2025, cuando se reanuden las eliminatorias del Mundial de 2026.

Pero más allá del resultado, el Equipo Nacional logró contagiar a toda una isla con la fiebre del fútbol, pues sobre 10,000 personas acudieron esa noche al Loubriel para alentar al “Huracán Azul” durante 90 minutos.

Era un ambiente que no se percibía hace años en la isla y todo el crédito de esto se le debe solamente a un prometedor grupo, encabezado por Jeremy de León y Leandro Antonetti. Dos talentos que se están destacando en la Primera Federación de España (tercera división).

Leandro Antonetti y Jeremy de León compartieron con fanáticos el día antes del juego entre Puerto Rico y Anguila. ( Stephanie Rojas Rodriguez )

En el caso de de León, se ha convertido en un fenómeno en la isla y en España, luego fichar por el Real Madrid Castilla a principios del 2024. El extremo de 20 años cautivó la atención de la afición madridista debido a que asistió al primer equipo en los entrenamientos de los cuartos de final, semifinal y final de la Champions League, que eventualmente levantó el club blanco.

Su desempeño en España no pasó por desapercibido en Puerto Rico y eso quedó comprado el martes en un Loubriel que parecía que estaba acogiendo un partido del Madrid por las miles de personas en las gradas vistiendo la camiseta del club. De León tampoco los defraudó y fue el mejor del encuentro tras firmar un doblete y una asistencia. Tanto así que días después, medios españoles destacaron su actuación.

Antonetti provoca interés de varios clubes españoles

Por otro lado, está la figura del delantero Antonetti, quien a sus 21 años tiene al Celta de Vigo considerando su fichaje una prioridad este verano, según El Desmarque. Su clausura ronda los dos millones de euros, una cifra a la que los celestes no se acercarán. Por ello, el Celta, un club de la Primera División española, tiene en mente incluir jugadores o el porcentaje de una ventaja futura para completar el traspaso.

Sin embargo, en la carrera por Antonetti también está el Atlético de Madrid, de acuerdo con reportes en España. No es para menos el interés que ha generado en estos equipos.

Antonetti se desarrolló en las categorías juveniles del CD Lugo, y disputó este año varios partidos en la Primera Federación gracias a su buen rendimiento.

El boricua vio pocos minutos de acción, pero aún así marcó seis goles y cuatro asistencias en liga. Además, anotó tres tantos en la Copa del Rey en los tres juegos que participó. Uno de esos goles fue contra el propio Atlético.

Leandro Antonetti, a la izquierda, se prepara para soltar un disparo a portería que terminaría en gol en el partido entre el Lugo y el Atlético de Madrid en la Copa del Rey. ( Facebook / Club Deportivo Lugo )

No obstante, Antonetti y de León no son las únicas promesas que tiene la isla. También el “Huracán Azul” cuenta con jóvenes como el extremo de 20 años Wilfredo Rivera, quien el martes también firmó un doblete y milita para el Orlando City B de MLS NEXT Pro (tercera división). A Rivera se le suman futbolistas como el capitán y central del seleccionado, Nicolás Cardona, que se destaca en el Miami F.C. de la United Soccer League (segunda división).

Cabe señalar que el once titular de los boricuas frente a Anguila fue compuesto por jugadores que tenían 25 años o menos. Y con un talento como ese, es entendible que los puertorriqueños estén ilusionados con la Selección Nacional de fútbol.

Los boricuas no volverán a disputar una clasificatoria mundialista hasta 2025, pero antes volverán al campo en septiembre, octubre y noviembre por la Liga de Naciones. Puerto Rico está en la posición 160 del ranking mundial de FIFA.