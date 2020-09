La delantera puertorriqueña Karina Socarrás está lista para vestir la camiseta #8 y hacer historia este domingo, 27 de septiembre de 2020, cuando arranque la temporada de la Liga Profesional de Fútbol de Portugal con el Club Sport Marítimo de Madeira.

La integrante de la Selección Nacional de Fútbol Femenino, de 26 años de edad y 5′6″ de estatura, debutará en la primera división de Portugal contra el Grupo Desportivo Estoril de Praia a las 3:00 p.m. (10:00 a.m. hora de Puerto Rico).

“Me siento muy cómoda con este equipo de Madeira en el terreno. Me siento yo en todas mis facetas y sé que puedo aportar el equipo con toda esta energía que tengo. Voy a trabajar duro y aportar todo lo necesario”, expresó Socarrás en entrevista vía telefónica desde Portugal.

"Quizás algunos se sorprenderán porque me puedan poner en una que otra posición, pero para mí es un placer poder ayudar al equipo en todo lo que necesiten ya que así, me lo ha enseñado mi gran Ricardo “Richie” Romano de toda la vida, el poder ser una persona polifacética en el terreno de juego", dijo agradecida la futbolista sobre el veterano entrenador argentino.

“Estoy contenta y con ganas de dar cada día más. Después del domingo comienza un camino hacia nuestro gran objetivo, ir por esos primeros puestos trabajando duro”, apuntó.

Socarrás llegó a Portugal el pasado 30 de agosto para realizarse una batería de pruebas médicas y físicas, y dar inicio al entrenamiento con el club. Un día antes, la atleta se despedía en sus redes sociales del Bayamón FC, equipo con el que jugó el inicio de la temporada 2019-2020 de la Liga de Puerto Rico (LPR), que fue cancelada por la pandemia del Coronavirus (COVID-19).

“Cuando pongo ese post estoy aterrizando en Newark en el viaje de camino a Portugal. Sentí hacerlo en ese momento porque sentía que era la forma de cerrar ese capítulo en mi vida”, reveló Socarrás. “Mucha gente pensó que me retiraba porque fui un fantasma por semanas. Nadie sabía dónde estaba, pero ya estaba haciendo todo el papeleo y las pruebas en Portugal. Los que me conocen de verdad, saben que no me retiraba porque el fútbol me encanta”, apuntó la jugadora, quien agradeció la ayuda de su amigo Diego Benvenuti en el proceso para lograr el fichaje con Madeira.

Ahora, Socarrás está lista para emprender este nuevo capítulo en su vida en Portugal y en su historial deportivo como profesional luego de jugar en el Club Cúcuta Deportivo de Colombia (2017) y con Málaga CF, en la segunda división de España (2017-2018), onceno que logró ascender a la primera división en esa temporada.

“Estuve revisando el historial del equipo de Madeira, vi partidos, vi los números, y es un equipo muy bueno. Es un equipo que ascendió a la primera división hace dos años; ahora jugará la segunda temporada en esa división. Para estar en esa división se necesita mucho trabajo para mantenerse entre los equipos a ganar”, indicó sobre su nueva familia deportiva. “Ellas estaban en la sexta posición de 11 equipos y los partidos que vi, es un equipo bien formando, la unión que tienen es bien importante y cuando perdían, eran partidos bastantes cerrados y eso habla mucho del equipo”, destacó.

“Ahora, en esta temporada, tengo un buen presentimiento porque el equipo se ve muy bien. Desde que llegué he apreciado un cambio con más seriedad, más trabajo fuerte, intensidad. Estamos en un equipo que pudiera sorprender esta temporada”, dijo la integrante con más de una década vistiendo los colores patrios con la Selección Nacional.

Karina Socarrás firmó su contrato tan pronto llegó a Portugal y pasó las pruebas de detección del COVID-19.

Socarrás destacó y agradeció la hospitalidad y atenciones que han tenido con ella toda la administración y sus compañeras de equipo para hacerla sentir a gusto desde su llegada a este país.

“Al llegar aquí (a Portugal) sentí como me integraron de inmediato. Es un equipo impresionante, y sigo conociéndolo. Tienen una gran dinámica y una energía muy buena, y eso me dio paso a mentalizar lo que es esta nueva temporada”, mencionó la delantera. “Cuando vi el equipo por primera vez, pude ver a muchas jóvenes, pero también podía distinguir quienes eran las veteranas, las líderes, las de más experiencia en el equipo. Me gustó mucho la unidad”, resaltó.

Sobre la región de Madeira indicó que “es una isla preciosa. Puedo ver el mar, el viento que sopla aquí es maravilloso, el clima, la gente y la cultura. Tan pronto llegué aquí sentí ese ambiente, esos aires de fútbol, que tanto me encanta. Esa cultura de fútbol en la que todo el mundo habla del partido y cuando juega el club, es lo que se vive aquí”.

“No he tenido la oportunidad de conocer cada rinconcito de esta isla porque he estado trabajando duro y estudiando, pero ya tendré la oportunidad de visitarla”, concluyó Socarrás, quien estudia de forma virtual su Maestría en Consejería Psicológica de la Universidad Interamericana de Puerto Rico.