Ronald Koeman se apresta a ser el nuevo técnico de Barcelona, dijo el martes el presidente del club Josep Bartomeu.

El ejecutivo dijo en una entrevista con Barça TV que las negociaciones con el holandés están avanzadas, pero que no se ha firmado aún un contrato.

Koeman será el entrenador, ya sale en todos los medios, y si no hay ninguna novedad será el técnico que llevará las riendas del equipo con un proyecto distinto”, dijo Bartomeu. “Es un entrenador que conocemos no solo por su pasado como jugador, si no por su etapa como técnico”, dijo, resaltando su paso por el equipo que dirigió Johan Cruyff..

El anuncio se produce cuatro días después de la humillante derrota de 8-2 sufrida por el equipo ante Bayern Munich en cuartos de final de la Liga de Campeones.

Como jugador, Koeman ayudó a Barcelona a llevarse su primer cetro europeo al anotar un gol decisivo en tiempo extra en la final hace casi 20 años y ahora el ex defensor se apresta a regresar para sacar al club de su crisis actual.

Reemplaza a Quique Setién, que fue despedido tras el colapso del viernes contra Bayern.

Koeman, de 57 años, había estado a cargo de la selección de Holanda desde el 2018 y su contrato duraba hasta después de la Copa del Mundo del 2020.

Bartomeu dijo que Barcelona estaba interesada en firmar a Koeman en enero, pero no fue posible debido a su acuerdo con la selección holandesa. El presidente barcelonista dijo que Koeman pudo aceptar el puesto ahora porque hay más tiempo antes de que se reanuden las competencias internacionales, lo que le permite a la federación holandesa reemplazarle más fácilmente.

“Ahora puede iniciar un sueño para él. Y si lo podemos anunciar en breve será un sueño hecho realidad”, dijo Bartomeu.

El imponente central brilló para el Barça con Cruyff a inicios de los noventa, guiando al club a cuatro títulos consecutivos de La Liga española de 1991 a 1994.

Su poderoso cañonazo de derecha en la primera mitad del tiempo extra en la final contra Sampdoria le dio a Barcelona su primer título europeo en 1992.

Koeman fue además un jugador clave para Holanda, ayudando a la selección a ganar la Eurocopa de 1988. Jugó además en las Copas del Mundo de 1990 y 1994.

Se convirtió en el asistente del técnico Louis van Gaal en Barcelona poco después de de retirarse como jugador Su primer trabajo como técnico fue con el Vitesse en el 2000 y trabajó además con Ajax, Benfica, PSV Eindhoven y Valencia, entre otros clubes. Antes de asumir las riendas de Holanda, dirigió Southampton y Everton en Inglaterra.