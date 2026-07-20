Kylian Mbappé conservó el premio de la Bota de Oro y España no dejó que Lionel Messi se llevara nada más.

Los españoles se adjudicaron los tres premios individuales poco después de conquistar el título de la Copa del Mundo el domingo, lo que impidió que Messi se marchara con más trofeos para su sala.

Rodri Hernández, el imperial organizador del mediocampo español, se llevó el Balón de Oro como el mejor jugador del torneo.

Unai Simón obtuvo el Guante de Oro por la mejor actuación de un arquero y el defensor Pau Cubarsí se llevó el premio al mejor jugador Joven, superando a Lamine Yamal, su compañero de 19 años.

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“Estamos en una nube. Solo quiero dar gracias a Dios, por todo lo que me ha dado”, dijo Rodri.

Messi esperaba ganar un tercer Balón de Oro, ampliando el récord, como el mejor jugador del torneo. Ya es el único futbolista que ha ganado el premio más de una vez desde que se entregó por primera vez en 1978, y haber impulsado la marcha de Argentina hacia una segunda final consecutiva a los 39 años le daba un argumento sólido para sumar otro.

Pero el premio fue para Rodri como el capitán de una España que obtuvo su segundo título de la Copa del Mundo.

“Somos bicampeones del Mundo. El torneo más difícil de la historia de los mundiales, ganando a una gran Argentina, con Messi, el mejor jugador de la historia”, dijo Rodri.

El mediocampista del Manchester City no marcó goles en el torneo, pero sus pases y su control de la posesión son fundamentales en la manera en que juega España. Se convirtió en el undécimo hombre en ganar la Copa del Mundo, la Liga de Campeones de la UEFA y el Balón de Oro.

Entre salir campeón de la Eurocopa 2024 y recibir el Balón de Oro, el premio individual más preciado del fútbol, Rodri sufrió una grave rotura en el ligamento cruzado anterior de la rodilla derecha el 22 de septiembre de 2024.

“Me encantaría que las mejores generaciones vieran que un jugador que toca el cielo, baja a los infiernos, puede volver. Un ejercicio de superación”, dijo Rodri.

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Y añadió: “Parece el guion perfecto. Cuando uno tiene un mal momento, se puede levantar. Creo que hay alguien ahí arriba ayudándome”.

Simón estableció un récord con sus siete porterías a cero en el torneo, al permitir apenas un gol en ocho partidos.

Mbappé sumó 10 goles y cuatro asistencias con una selección de Francia que terminó cuarta. Messi acabó con ocho goles y cuatro asistencias, después de quedarse sin gol ni asistencia el domingo por primera vez en sus últimos 12 partidos de la Copa del Mundo.

La Bota de Oro es una de las pocas cosas que Messi nunca ha ganado en su ilustre carrera, pero llegó al último fin de semana con la ventaja. Tanto Messi como Mbappé tenían ocho goles hasta las semifinales, pero Messi se quedaba con el desempate gracias a una asistencia más.

Pero Mbappé anotó dos goles y dio una asistencia el sábado en la derrota de Francia por 6-4 ante Inglaterra en el partido por el tercer puesto., con lo que se convirtió en el primer jugador con 10 goles en un Mundial desde que el astro alemán Gerd Müller hizo 10 en 1970. Mbappé tiene 22 goles a lo largo de su carrera mundialista, uno más que el astro argentino para el récord del torneo.