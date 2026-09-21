Madrid. España acordó prorrogar el contrato de Luis de la Fuente, el técnico que acaba de conducirles a conquistar su segunda estrella de campeones de la Copa del Mundo, hasta 2032.

La Real Federación Española de fútbol informó que la junta directiva aprobó por unanimidad la ampliación del contrato el lunes.

El nuevo contrato mantendrá a De la Fuente, de 65 años, al frente para el Mundial de 2030, que España coorganizará con Marruecos y Portugal, y para las Eurocopas de 2028 y 2032.

“Buscamos un proyecto de estabilidad y confianza. Es una propuesta basada en la confianza en Luis de la Fuente y en el proyecto deportivo que lidera, para un ciclo de competición de varios años y competiciones importantes”, dijo el presidente de la federación, Rafael Louzán.

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“Estamos hablando del seleccionador más laureado de la historia de la selección y después de 14 en nuestra casa es algo que Luis de la Fuente merece, un futuro largo en la RFEF”, añadió.

De la Fuente condujo a España a su segundo título mundial en julio. La victoria sobre Argentina en la final le dio a España una racha récord de 38 partidos sin perder.

Asumió el mando de la selección nacional tras la eliminación del equipo ante Marruecos en los octavos de final del Mundial de 2022 en Qatar, en sustitución de Luis Enrique.

De la Fuente ha ganado 38 de sus 50 partidos al frente de la Roja absoluta. Antes de asumir el cargo, había dirigido a las selecciones juveniles de España.