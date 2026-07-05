Seattle. La Casa Blanca llamó a la FIFA para pedirle a Gianni Infantino que revisara la tarjeta roja del jugador estadounidense Folarin Balogun, según una persona enterada de la comunicación, que habló bajo condición de anonimato porque no estaba autorizada para comentar públicamente sobre el asunto .

La persona no tenía detalles para compartir sobre quién específicamente hizo la llamada y cuándo .

El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, celebró la revocación de la tarjeta roja y de la suspensión consiguiente poco después de que se anunció, al publicar en su red social “¡Gracias a la FIFA por hacer lo correcto y revertir una gran injusticia!”

Balogun podrá disputar el partido de octavos de final del Mundial contra Bélgica el lunes.