A solo horas de que Bizarrap y Shakira anunciaran el pasado martes que lanzarían una colaboración y de que la letra de la canción se filtrara por redes, Gerard Piqué acudió a sus redes sociales para reaccionar a la misma.

Sin decir nombre, la expareja de la colombiana y padre de sus dos hijos publicó en Twitter varios emojis en los que deja entrever que cataloga la colaboración como un circo.

🎪🎠🤡🎡 — Gerard Piqué (@3gerardpique) January 10, 2023

Un emoji de carpa de circo, uno de un caballo de carrusel, uno de un payaso y uno de una machina de estrella fue lo que el exjugador del Barca publicó en su red social.

Sin embargo, esta reacción del español surgió horas antes del lanzamiento oficial y, al parecer, solo se había dejado llevar por el contenido de la canción que se filtró por Internet.

Anoche Shakira y Bizarrap lanzaron un tema en el que la colombiana le tira con to’ a Gerard Piqué y hasta la novia de este coge lo suyo.

“Esto es pa’ que te notifiquen, así que trague, trague, mastique. Yo contigo ya no regreso, ni aunque me llores, ni me supliques. / Entendí que no es culpa mía quе te critiquen / Yo solo hago música, perdón quе te salpique/ (...) Me dejaste de vecina a la suegra, con la prensa en la puerta y la deuda en la Hacienda. / Te creíste que me heriste y me volviste más dura. / Las mujeres ya no lloran, las mujeres facturan”, dice parte de la canción.