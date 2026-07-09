Foxborough, Massachusetts. El seleccionador de Francia, Didier Deschamps, dedicó la mayor parte de su rueda de prensa del Mundial del miércoles a responder preguntas sobre diversos temas ajenos al terreno de juego, desde comentarios racistas dirigidos a la estrella nacional Kylian Mbappé hasta preocupaciones sobre el arbitraje y su propio futuro.

Mientras tanto, las autoridades francesas se preparan para posibles disturbios relacionados con el partido de cuartos de final del jueves contra Marruecos. Se prevé que se desplieguen varios miles de agentes de policía por toda Francia después de que la semifinal del Mundial de 2022 entre la nación norteafricana y su antigua potencia colonial se saldara con más de 250 detenciones, muchas de ellas en París.

PUBLICIDAD

Incluso dejando de lado esos antecedentes, el Francia-Marruecos podría ser el más interesante de los cuatro enfrentamientos de cuartos de final.

👀🇵🇾 La promo de la selección de Francia, para el duelo ante Marruecos por los cuartos de final de la Copa del Mundo 🏆 pic.twitter.com/e90YHjKBQV — Walter Estigarribia (@Estigarribiapy_) July 9, 2026

Francia venció por 2-0 a Marruecos en las semifinales hace cuatro años en Catar. Si gana esta vez, Francia seguiría intentando convertirse en el tercer país en llegar a la final de tres Mundiales consecutivos, sumándose así a Alemania y Brasil. Marruecos fue el primer equipo africano en llegar a una semifinal de un Mundial en 2022.

Deschamps espera un partido muy diferente al reñido encuentro que fue el choque contra Paraguay en octavos de final, que se decidió con un gol de penalti de Mbappé en la segunda parte.

“Nos enfrentamos a ellos hace cuatro años en la semifinal. También disputaron la final africana. Es un equipo realmente grande, excelente, con jugadores de primer nivel. No están aquí para participar. Están aquí para ganar”, afirmó Deschamps. “Les gusta atacar para marcar goles. Tenemos que estar preparados”.

“El perfil de Marruecos no es el de Paraguay”, afirmó Deschamps el martes. “Es un equipo excelente, realmente magnífico, con jugadores de primer nivel. No están aquí para jugar por jugar. Están aquí para ganar”.

“Les gusta tener la posesión del balón, atacar y marcar goles”, añadió. “Tenemos que estar preparados, darlo todo y dar lo mejor de nosotros mismos mañana contra este gran equipo”.

Mohamed Ouahbi, el seleccionador de Marruecos, señaló que los Leones del Atlas no se conforman con haber vuelto a llegar a esta fase del torneo.

“No me gusta esa sensación de que podamos decir que lo que hemos hecho hasta ahora es genial y que el resto es algo extra”, comentó Ouahbi. “No, lo único extra es ganar el Mundial”.

PUBLICIDAD

El centrocampista Brahim Díaz afirmó que la victoria de Marruecos por 3-0 sobre Canadá en los octavos de final fue un claro ejemplo de cómo debe jugar el equipo.

“Esta es nuestra mentalidad”, afirmó Díaz. “Queremos seguir adelante... Todo el mundo quiere jugar este tipo de partido”.

La amarilla de Olise

Deschamps confirmó que la apelación presentada por la selección francesa por la polémica tarjeta amarilla mostrada al astro Michael Olise durante la victoria en octavos de final del Mundial ante Paraguay fue rechazada el miércoles por la FIFA.

“No ha habido ningún cambio en lo que respecta a la tarjeta amarilla de Olise”, señaló Deschamps. “Esta mañana nos han comunicado la decisión de la FIFA de que se mantiene la tarjeta amarilla”.

Esto significa que, si Olise recibiera otra tarjeta amarilla el jueves, sería sancionado y se perdería un posible partido de semifinales, ya sea contra España o contra Bélgica.

La federación francesa ha recurrido la tarjeta mostrada a Olise en el minuto 97 de la victoria por 1-0 sobre Paraguay, tras un altercado con Matías Galarza Fonda.

La apelación se produjo después de que el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, realizara una llamada telefónica la semana pasada al presidente de la FIFA, Gianni Infantino, para argumentar que el delantero Folarin Balogun no debería haber sido sancionado para el partido del lunes contra Bélgica debido a una tarjeta roja recibida en un encuentro de la semana anterior. La FIFA levantó la sanción y autorizó a Balogun a jugar con los coanfitriones.

La decisión, en última instancia, no ayudó a la selección de Estados Unidos, que quedó eliminada del Mundial tras caer por 4-1 ante Bélgica, a pesar de que Balogun jugó.

PUBLICIDAD

La situación de la apelación de Olise fue una de las primeras preguntas que le hicieron a Deschamps el miércoles, mientras su equipo se prepara para su cuarta participación consecutiva en los cuartos de final del Mundial.

Mbappé y la polémica con una senadora paraguaya

Deschamps también respondió a las preguntas sobre si Mbappé podría verse afectado por la polémica desatada a raíz de los insultos proferidos contra él por una senadora paraguaya.

“Kylian es fuerte y no le afecta nada de lo que se dice. Sigue a lo suyo”, dijo Deschamps. “No le importa nada y está a un gran nivel”.

La Fiscalía francesa ha abierto una investigación por injurias públicas agravadas e incitación al odio o a la violencia por los insultos vertidos por Celeste Amarilla, senadora del Partido Liberal Radical Auténtico de Paraguay, en su cuenta de X, después de que Mbappé marcara el penal decisivo ante Paraguay.

Las dudas sobre el arbitraje surgieron después de que tres jugadores franceses recibieran tres tarjetas amarillas en la ronda anterior, frente a ninguna para Paraguay en un partido muy reñido.

Sin embargo, Deschamps señaló que su preocupación es mínima.

“Está fuera de nuestro control. Confío en el arbitraje. … Algunas decisiones arbitrales pueden dar lugar a discusiones. En realidad, depende de la opinión de cada uno", señaló. “Nuestro rival es Marruecos, no el árbitro. El árbitro está ahí para aplicar de forma justa las reglas del juego”.

También le pidieron a Deschamps, de 57 años, que reflexionara sobre su propio futuro, ya que dejará la selección nacional tras el torneo. Exjugador y capitán de la selección francesa campeona del Mundial de 1998, ha sido su seleccionador durante los últimos 14 años. Entre sus logros destaca haber llevado a Francia al título de 2018.

PUBLICIDAD

“Gracias por vuestra preocupación. Pero no pienso en eso. El último partido podría haber sido el último”, dijo. “En mi cabeza, junto con el cuerpo técnico, queremos ganar mañana. Ese es el objetivo. En un partido de fútbol hay muchas posibilidades en cuanto al resultado de mañana. … Estoy concentrado en el equipo marroquí para que podamos ganar ese partido".

___

Esta historia fue traducida del inglés al español con una herramienta de inteligencia artificial y fue revisada por un editor antes de su publicación.