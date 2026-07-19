España recuperó el trono del fútbol mundial el domingo al derrotar 1-0 a Argentina en tiempo extra para proclamarse campeona de la Copa del Mundo 2026 y conquistar apenas el segundo título de su historia.

La Roja necesitó 106 minutos para quebrar la resistencia de la entonces campeona. Ferran Torres se convirtió en el héroe al marcar el único gol del encuentro en el segundo tiempo de la prórroga, desatando la celebración española en el MetLife Stadium de Nueva Jersey.

España consiguió su primera estrella hace 16 años en el Mundial 2010 en Sudáfrica.

El tanto de Torres puso fin al reinado de una selección argentina que aspiraba a revalidar el campeonato conquistado en Catar 2022, pero que terminó pagando caro al jugar con un hombre menos durante todo el tiempo suplementario. La Albiceleste jugó con 10 futbolistas luego de que Enzo Fernández recibió una segunda tarjeta amarilla en el 90+3.

Asimismo, la final también marcó el adiós del astro argentino Lionel Messi en los Mundiales.