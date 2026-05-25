Madrid. Los delanteros lesionados Lamine Yamal y Nico Williams fueron incluidos el lunes en la selección de España para el Mundial, pero, por primera vez, La Roja no viajará con ningún jugador del Real Madrid.

Lamine y Williams sufrieron lesiones musculares al final de la temporada. Sin embargo, el seleccionador Luis de la Fuente espera que estén en condiciones para el inicio del principal evento del fútbol.

“Estamos muy tranquilos. Si no hay contratiempos podremos contar con casi todos desde el primer momento. Estamos coordinados con los servicios médicos de los equipos”, expresó De la Fuente. “Van a estar preparados para ese primer partido. Van a llegar en un gran momento de forma”.

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España inicia su campaña del Grupo H contra Cabo Verde el 15 de junio en Atlanta. Luego se mide con Arabia Saudí el 21 de junio en Atlanta y con Uruguay el 26 de junio en Guadalajara, México.

El defensor Dean Huijsen estaba entre los jugadores del Madrid que aspiraban a un lugar en la convocatoria de España, pero quedó fuera.

“Afortunadamente yo no miro de donde viene cada jugador”, indicó. “Solo miro si el jugador puede jugar con nosotros. Son jugadores de la Selección, no de cada equipo”.

La selección cuenta con ocho jugadores del Barcelona, campeón de la liga española por segundo año consecutivo. El Real Madrid, por su parte, encadenó su segunda temporada seguida sin un título importante.

El Madrid tendrá jugadores en el Mundial con otras selecciones, entre ellos el francés Kylian Mbappé, el brasileño Vinícius Júnior y el inglés Jude Bellingham.

El mediocampista del Barcelona Fermín López, que este mes sufrió una fractura en el pie derecho, quedó fuera de España, como se esperaba.

El mediocampista Mikel Merino, que solo jugó una vez con el Arsenal desde que se lesionó el pie en enero, regresó a la convocatoria. También fue incluido, pese a una lesión reciente, el mediocampista del Paris Saint-Germain Fabián Ruiz.

La preparación de España comenzará el sábado. Disputará partidos de preparación contra Irak el 4 de junio y Perú el 9 de junio.

La Roja se recuperó de la eliminación en octavos de final ante Marruecos en el Mundial de 2022 al ganar la Eurocopa 2024 en Alemania. También ganó la Liga de Naciones de 2023 y fue subcampeona detrás de Portugal en la edición de 2025.

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España no ha superado los octavos de final en el Mundial desde su único título en 2010.

Plantel:

Porteros: Unai Simón (Athletic Bilbao), David Raya (Arsenal), Joan García (Barcelona)

Defensas: Marc Cucurella (Chelsea), Alejandro Grimaldo (Bayer Leverkusen), Marcos Llorente (Atletico Madrid), Pau Cubarsí (Barcelona), Aymeric Laporte (Athletic Bilbao), Pedro Porro (Tottenham), Eric García (Barcelona), Marc Pubill (Atletico Madrid)

Centrocampistas: Rodri (Manchester City), Martín Zubimendi (Arsenal), Pedri (Barcelona), Mikel Merino (Arsenal), Fabián Ruiz (Paris Saint-Germain), Gavi (Barcelona), Álex Baena (Atletico Madrid)

Delanteros: Lamine Yamal (Barcelona), Yéremi Pino (Crystal Palace), Mikel Oyarzabal (Real Sociedad), Víctor Muñoz (Osasuna), Borja Iglesias (Celta Vigo), Nico Williams (Athletic Bilbao), Dani Olmo (Barcelona), Ferran Torres (Barcelona)