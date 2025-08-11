Madrid. La Liga de España está más cerca de escenificar un partido de temporada regular en Estados Unidos.

Después de una reunión de su junta directiva el lunes, la federación española de fútbol anunció que se aprobó una solicitud para que el partido entre Villarreal y Barcelona se juegue en Miami el 20 de diciembre.

El siguiente paso será que la federación consiga la aprobación de los entes rectores UEFA y FIFA. El partido de la jornada 17 de La Liga se jugaría en el Hard Rock Stadium, en Miami.

La Liga intentó por primera vez organizar un partido en Estados Unidos entre el Barça y Girona en 2018, pero la idea fue descartada tras las críticas de algunos jugadores, aficionados y clubes. Sus intentos posteriores de jugar allí también fracasaron.

Organizar un partido en el extranjero ha sido parte del objetivo de La Liga de promover el fútbol y su marca en otros países. La Liga tiene una asociación a largo plazo con Relevent Sports, el grupo de deportes y entretenimiento que forma parte del portafolio de empresas de Stephen Ross, incluyendo el Hard Rock Stadium, los Dolphins de Miami, el Gran Premio de Miami de Fórmula Uno y el Abierto de Miami de tenis.

La FIFA avanzó el año pasado hacia el fin de décadas de tradición futbolística al ordenar una revisión de su política que bloquea que los partidos de ligas domésticas se jueguen en otros países.

Es probable que los aficionados se opongan a que los partidos de sus equipos como locales se trasladen potencialmente a miles de kilómetros de distancia, aunque se ha vuelto rutinario que las ligas deportivas profesionales de Estados Unidos organicen partidos en Europa, Asia y América del Sur con el fin de apuntalar sus marcas y atraer más aficionados.