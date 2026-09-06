Madrid. Un Barcelona en plan arrollador se mantuvo perfecto en el arranque de La Liga española al imponerse con comodidad por 5-0 en Valencia este domingo, con Lamine Yamal firmando otro doblete para el club catalán.

La victoria en Mestalla dejó al Barça con una ventaja tres y cinco puntos, respectivamente, cumplidas cuatro fechas. Los azulgranas son el único equipo con marca perfecta.

Lamine anotó un gol en cada tiempo, después de haber conseguido sus primeros dos tantos de la temporada en la victoria contra el Rayo Vallecano en la jornada anterior.

Fermín López, Raphinha y Pedri también marcaron para el Barça, que ha superado a sus rivales 17-2 en cuatro partidos.

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“Para mí solo son tres puntos”, manifestó el técnico azulgrana Hansi Flick sobre el pletórico inicio de temporada de su equipo.

“Hemos hecho un partido fantástico, hemos controlado el juego, hemos generado espacios y hemos marcado”, añadió. “Pero no ha sido un partido perfecto, siempre tienes cosas a mejorar”.

El mediocampista Rodri Hernández fue titular por primera vez desde que se incorporó al Barça procedente de Manchester City, y el delantero recién fichado Gabriel Jesus ingresó desde el banquillo en la segunda mitad para debutar como azulgrana.

El defensor Eric García tuvo que ser sustituido en la primera mitad tras recibir un golpe en el rostro en un choque con Rodri.

“Puede ver hambre en mis jugadores, a pesar que muchos son campeones del mundo. Queremos lograr los objetivos y sabemos que costará”, dijo Flick al poner la mira en el debut de la Liga de Campeones el próximo miércoles en casa ante Feyenoord.

Valencia sufrió su tercera derrota consecutiva. Apenas ha marcado una vez en cuatro encuentros. La goleada en casa desató protestas de los aficionados de Valencia, que se congregaron en gran número fuera del estadio Mestalla después del partido.

Triplete de Boyé para Alavés

Con un triplete del delantero argentino, Alavés despachó en casa 5-2 a a Osasuna para colocarse en el segundo puesto de la tabla, dos puntos detrás del Barça. Boyé firmó sus goles con un par de derechazos y un cabezazo.

Mariano Díaz anotó su tercer gol de la temporada para Alavés, que tiene al Madrid y Betis un punto detrás.

Los dos grandes equipos de la capital española tropezaron en sus compromisos como visitantes durante el fin de semana. El Madrid sucumbió 1-0 ante Betis, mientras que el Atlético de Madrid perdió 3-0 ante el Athletic Bilbao.

También el domingo, Carlos Ruiz Rubio marró un temprano penal para Málaga y el recién ascendido igualó 0-0 en casa ante Levante.