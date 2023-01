Madrid. ¿Pelé o Diego Maradona? ¿Lionel Messi o Cristiano Ronaldo?

En las interminables discusiones sobre el mejor jugador en la historia del fútbol masculino a menudo surgen golpes baratos dirigidos a Pelé, quien murió el jueves a los 82 años, con la afirmación de que no fue probado en el escenario europeo contra algunos de los mejores clubes del mundo, a diferencia de otros grandes del fútbol.

Pero a pesar de jugar la mayor parte de su carrera en el club brasileño Santos, y más tarde en el New York Cosmos de la North American Soccer League, Pelé se enfrentó a algunos de los mejores rivales europeos.

Y marcó muchos goles.

Pelé jugó siete veces contra el Benfica, que dirigía el gran portugués Eusébio y era considerado uno de los grandes clubes europeos. Santos ganó seis de esos partidos, empatando el otro. Pelé anotó nueve goles en total.

Mientras el Santos recorría el mundo en las décadas de 1950, 1960 y 1970 para exhibir a su mayor estrella, Pelé se puso a la altura de equipos como el Real Madrid, el Barcelona, la Juventus, el Inter de Milán, el AC Milan y la Roma.

Dennis Tueart, un ex jugador de Inglaterra que reemplazó a Pelé en el Cosmos, dijo que no importaba que el ícono del fútbol nunca jugara en una liga europea.

“Tuviste jugadores europeos en la Copa del Mundo y la ganó tres veces. No puedes decir nada contra él”, dijo Tueart a The Associated Press. “Solíamos jugar juegos de exhibición y viajábamos por todo el mundo a Indonesia, Singapur, Hong Kong, Japón y Australia, y con quien todos querían hablar era con Pelé. Fue una lección de humildad verlo”.

Pelé y Santos a menudo se enfrentaron a oponentes débiles durante esas giras, que tenían como objetivo principal ganar dinero. Pero vencer al Santos de Pelé fue un desafío que los clubes anfitriones se tomaron en serio y, a menudo, alinearon a sus mejores jugadores en contraste con los torneos de pretemporada ahora.

El portugués Cristiano Ronaldo recibe de Pelé el premio como el jugador del año de la FIFA en el 2008. ( STEFFEN SCHMIDT )

Todos querían ver jugar a Pelé. Según los informes, unos 110,000 aficionados vieron al Santos derrotar al Inter de Milán por 4-1 en el estadio San Siro de Italia en 1961. En 1972, informes periodísticos de la época decían que 50 personas resultaron heridas antes del partido del Santos contra la Roma en Italia cuando 70,000 aficionados se presentaron al estadio con capacidad para 50,000 personas.

Algunos de los partidos de Pelé en Europa fueron en la Copa Intercontinental, ahora el equivalente a la Copa Mundial de Clubes de la FIFA. Pelé sigue siendo el máximo goleador en la historia de la Copa Intercontinental con siete goles.

Pelé dijo que tenía ofertas para jugar en clubes europeos, incluso del Real Madrid y el Inter de Milán, pero en ese momento “no había esta necesidad” de que los grandes jugadores se mudaran al fútbol europeo. En cambio, decidió irse a los Estados Unidos después de terminar su carrera con Santos en 1974.

“No hubiera hecho ninguna diferencia ir a Europa”, dijo Pelé.

Pelé anotó 12 goles en 14 partidos de la Copa del Mundo y es el único tres veces campeón del mundo, ganando títulos en 1958, 1962 y 1970.

Nunca recibió ningún premio Ballon d’Or al mejor jugador porque el premio no tuvo en cuenta a los jugadores no europeos durante la época de Pelé.

En esta foto de 1968, Pelé remata de chilena en un partido amistoso contra Bélgica en Río de Janeiro. ( The Associated Press )

Según Santos, Pelé disputó 353 partidos en el exterior, anotando 361 goles. Solo en Europa, jugó casi 200 partidos y marcó más de 200 goles.

Pelé dijo que una de las mejores actuaciones de su carrera llegó en la victoria 5-2 del Santos sobre el Benfica en la final de la Copa Intercontinental de 1962.

Pelé también se enfrentó a otro grande de todos los tiempos, Alfredo Di Stéfano, en la derrota por 5-3 ante el Real Madrid en un amistoso en el Estadio Santiago Bernabéu en 1959, con un gol del brasileño. En la gira europea de Santos de ese año, Santos derrotó al Inter de Milán 7-1 con cuatro goles de Pelé y venció al Barcelona 5-1 con Pelé anotando dos goles.

“La gente en muchos países solo sabía de Brasil por lo que hizo Pelé”, dijo la ex estrella brasileña Zico. “Nos hizo sentir orgullosos de ser brasileños por todo lo que representó y por todo lo que hizo”.