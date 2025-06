Caguas. Leandro Antonetti tomó una semana de sus vacaciones en Puerto Rico para ofrecer por primera vez un campamento de fútbol bautizado “Campus Leandro Antonetti” a casi 50 jóvenes en el Complejo Deportivo Ángel O. Díaz, de Caguas.

Esto, con el propósito de brindarle a la próxima generación de futbolistas puertorriqueños un taller donde pudieran aprender las lecciones que el delantero ha cosechado a lo largo de su carrera en España.

“Yo tengo tres semanitas al año de vacaciones y, cuando llego a Puerto Rico, intento siempre de dejar un pedazo de todo lo que he aprendido en España. Creo que la mejor manera de hacer eso es ayudando a las nuevas generaciones que son las que van a disfrutar la mejor época de fútbol en la isla”, dijo Antonetti en una entrevista con Primera Hora antes de impartir el entrenamiento del último día del “Campus Leandro Antonetti”.

“Soy un ejemplo para todos los que quieren jugar fútbol y estoy consciente de eso. Intento demostrarles los valores que da el deporte y, con toda la humildad del mundo, trato de enseñarles lo que me ha llevado a jugar en primera división”, abundó.

Leandro Antonetti durante su campamento "Campus Leandro Antonetti" en Caguas. ( Suministrada / Campus Leandro Antonetti )

El atacante, natural de Caguas, partió a España a sus 12 años y se ha convertido en una de las jóvenes promesas del fútbol en la isla, junto a otras figuras como Jeremy de León del Real Madrid Castilla.

Sus primeros pasos en el fútbol los dio en la isla con Caguas Bairoa FC y continuó su desarrollo con los antiguos Conquistadores de Guaynabo. Sin embargo, nunca tuvo la oportunidad de asistir a un campamento como el que ofreció en su natal Caguas.

“Nunca fui a campamentos de jugadores profesionales. Fui a campamentos de clubes e instituciones más grandes. Aparte también en Puerto Rico no había jugadores activos en Europa”, recordó el hijo del exjugador y exdirigente nacional de voleibol Ossie Antonetti.

“Ser de esa primera camada de jugadores es muy bonito, pero no quiero que eso quedé ahí. Quiero que la gente realmente nos conozca. Nuestra Selección es muy joven. Eso significa que la media de edad es muy corta, por lo que, si las cosas se siguen haciendo bien, tendremos fútbol para rato y los mejores jugadores que tendrá Puerto Rico son los que tienen ahora 13, 14 o 15 años que están en academias de alto nivel en Europa. Hay muchas academias que les están ofreciendo lo que yo no tuve en su día, que es esa exposición en Europa”, indicó.

Busca establecerse en primera división con el Sevilla

En el caso de Antonetti, cautivó a la fanaticada de fútbol puertorriqueña en agosto del año pasado, cuando firmó un contrato de tres temporadas con el Sevilla FC tras concretarse un traspaso desde el CD Lugo. De inmediato, se incorporó al Sevilla Atlético, filial del club andaluz en la Primera Federación.

Pasó la mayor parte de la campaña en la tercera división española con el Sevilla Atlético, pero el 25 de enero pasado hizo historia al convertirse en el segundo boricua en debutar en La Liga de España durante un juego entre el Sevilla y RCD Espanyol. El primero fue Eduardo Ordóñez hace casi 100 años en la temporada de 1928-29.

Luego de su histórico debut, volvió a ser convocado por el técnico Joaquín Caparrós en seis ocasiones y no fue hasta el 13 de mayo que salió del banquillo y entró de nuevo a un partido de primera división.

“Fue un año complicado porque hubo muchos altibajos. Llegué y no podía estar con el primer equipo, pero al final acabamos bien. En el segundo equipo hicimos un año increíble. También conté con minutos en primera división, así que mirándolo todo desde afuera fue bonito, hubo momentos buenos y malos, como todo en la vida”, repasó.

Leandro Antonetti en su debut en La Liga de España con el Sevilla FC. ( Sevilla FC )

El Sevilla FC terminó la campaña al borde del descenso en La Liga al finalizar en la decimoséptima posición con 10 victorias, 11 empates y 17 derrotas para una suma de 41 puntos.

En cambio, el Sevilla Atlético finalizó en el octavo puesto del escalafón del Grupo 2 de Primera Federación con 14 triunfos, 11 empates y 13 reveses para un total de 53 unidades. Con este último, Antonetti marcó cinco goles y repartió tres asistencias en 30 apariciones.

“Las oportunidades están ahí. Ahora es cuestión de que yo vuelva a aprovecharlas y tomarlas con mucha seriedad. El Sevilla es un club muy grande y nada va por encima de eso. Entonces, tú tienes que trabajar mucho allí porque es un club que demanda mucha responsabilidad de los jugadores porque el escudo pesa mucho. Imagínate para un jugador que viene del filial. Jugar ahí es un sueño”, apuntó.

Además de minutos en primera división, el atacante boricua hizo amistades en Sevilla. De hecho, varios de sus compañeros viajaron a Puerto Rico para verlo jugar con el “Huracán Azul” ante San Vicente y las Granadinas, en la última ventana clasificatoria de la Concacaf para el Mundial 2026, celebrada el pasado 10 de junio en el Estadio Centroamericano, de Mayagüez.

“Lo planificamos hace un par de meses. Querían venir a Puerto Rico y se apuntaron bastantes. Éramos un corillo de como 10 personas. Los llevé a muchos sitios. Fuimos al Viejo San Juan, Palomino… Estuvimos por ahí. La pasamos superbién porque Puerto Rico es otra cosa”, relató.

No obstante, todo lo que Antonetti logró en la campaña anterior quedó en el pasado y tiene ahora la tarea de ganarse la confianza del nuevo técnico del Sevilla, el argentino Matías Almeyda. Confesó que todavía no ha podido hablar con Almeyda.

“Tengo poca información. Solo sé lo que ha salido. No sé mucho de él. Lo que sé es que tengo muchas ganas de conocerlo y quedarme en el primer equipo porque eso es un sueño por el que me levanto todas las mañanas a trabajar”, compartió.

Reacciona al partido entre Surinam y El Salvador

Antonetti anotó uno de los dos tantos de la Selección Nacional en la victoria, 2-1, sobre San Vicente y las Granadinas. Aun así, Puerto Rico no pudo avanzar a la siguiente fase de las eliminatorias de la Concacaf para el próximo mundial.

El onceno patrio quedó fuera por un punto después de un empate entre Surinam y El Salvador en el Grupo F. Hubo muchos señalamientos por la manera que esas dos selecciones manejaron los últimos minutos de su encuentro, pero el capitán del seleccionado entiende que el “Huracán Azul” es el único culpable de su eliminación.

“Es decepcionante porque sabíamos que, con un empate en el primer juego, lo hacíamos y no fuimos capaces de aguantar el resultado. Luego, llegamos a casa y ganamos, pero, cuando no depende de ti, no podemos molestarnos porque tuvimos la oportunidad en el juego anterior y la desaprovechamos”, sostuvo.

Yo no vi el juego entre Surinam y El Salvador. No sé lo que sucedió, pero empataron y era el resultado idóneo para los dos. Si está en manos de nosotros y no lo aprovechamos, pues es cosa nuestra”, puntualizó.