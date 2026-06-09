Alabama. El capitán Lionel Messi dejó atrás una dolencia muscular y jugará para el vigente campeón del mundo Argentina el martes contra Islandia en la última prueba antes del Mundial.

“Messi va a jugar. No sé cuántos minutos, tengo que hablar con él y veremos cuánto tiempo estará para no tener ningún riesgo”, anunció el entrenador Lionel Scaloni el lunes en conferencia de prensa.

El astro, que en pocos días cumplirá los 39 años, se recuperó de una fatiga muscular y una leve distensión en el isquiotibial izquierdo que había sufrido en su última presentación con Inter Miami el 24 de mayo.

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Aunque ya se entrena con normalidad, Messi no sumó minutos en la victoria de la Albiceleste 2-0 ante Honduras el último sábado.

Scaloni no reveló si Messi jugará de entrada o ingresará desde la banca ante Islandia, última prueba antes del debut ante Argelia el 16 de junio en Kansas City por el Grupo J, que completan Austria y Jordania.

“El partido de mañana es una piedra importante... Viendo todo lo que está pasando, me preocupa, quiero que todos los jugadores terminen bien”, admitió el estratega, que tampoco confirmó al resto del equipo. “Si no estuviera (el amistoso) tendríamos más tranquilidad para preparar el partido con Argelia”.

Resto de los lesionados

En la misma rueda de prensa, Scaloni también se refirió al resto de los jugadores que llegaron lesionados al campamento argentino en Kansas City.

El técnico confirmó que los laterales derechos Nahuel Molina y Gonzalo Montiel están en condiciones de volver a jugar tras recuperarse de lesiones musculares, al igual que el delantero Nicolás Paz, quien arrastraba un golpe de rodilla.

En cambio, el arquero titular Emiliano Martínez (fractura de dedo anular de la mano derecha), el delantero Julián Álvarez (torcedura de tobillo) y el mediocampista Leandro Paredes (desgarro) trabajando diferenciado.

Sobre el guardameta del Aston Villa, Scaloni adelantó que el próximo viernes se le retirará el yeso de la mano y será exigido para definir si podrá atajar en el debut ante Argelia. Respecto a los otros dos, confía que a fines de esta semana se van a poder entrenar normalmente junto al grupo.

El entrenador anunció además que luego del amistoso definirá al reemplazante del zaguero Leonardo Balerdi, al que dio de baja de la nómina mundialista el sábado tras sufrir un desgarro. Scaloni no descartó convocar a un jugador en otra posición.

“Es muy difícil no solo para nosotros sino también para las demás selecciones, llegar al 100%”, cerró Scaloni.