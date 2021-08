Fin de una era. Lionel Messi no regresará para una temporada más con el club Barcelona para el cual ha jugado toda su carrera profesional.

Según un reporte del diario Marca de España, el club ha informado que las negociaciones entre Messi y el equipo llegaron a un punto de inflexión límite por lo que el club ha anunciado que no podrá retener los servicios del delantero argentino.

ÚLTIMA HORA | Leo Messi no seguirá ligado al FC Barcelona — FC Barcelona (@FCBarcelona_es) August 5, 2021

The Associated Press y varios medios habían indicado anteriormente que Messi y el club habían llegado alegadamente a un acuerdo. Al parecer cerrar el negocio no fue tan fácil porque la liga española probablemente no aceptó los términos acordados por ambas partes, esto debido a restricciones económicas que le han puesto al club que está sumido en deudas crecientes.

“A pesar de haberse llegado a un acuerdo entre el FC Barcelona y Leo Messi y con la clara intención de ambas partes de firmar un nuevo contrato en el día de hoy, no se podrá formalizar debido a obstáculos económicos y estructurales (normativa de LaLiga española).Ante esta situación, Lionel Messi no continuará ligado al FC Barcelona. Las dos partes lamentan profundamente que finalmente no se puedan cumplir los deseos tanto del jugador como del Club. El Barça quiere agradecer de todo corazón la aportación del jugador al engrandecimiento de la institución y le desea lo mejor en su vida personal y profesional”, comunicó el equipo.