Atlanta. Que si es la despedida de Ángel Di María con Argentina. Que si Lionel Messi atisba el punto final de su extraordinaria carrera. ¿Qué va a pasar después que se marchen?

En la víspera de iniciar la defensa del título de la Copa América, el técnico albiceleste Lionel Scaloni se plantó contra el discurso de nostalgia — de “último baile” — que cerca a su equipo y que en particular apunta a dos jugadores que han forjado un legado apoteósico.

“No me preocupa lo de Messi y Di María”, dijo Scaloni el miércoles en la rueda de prensa previo al debut contra Canadá. “No tiene mucho sentido pensar cuando no estén. Disfrutémoslos ahora, veremos qué pasa más adelante”.

El torneo continental, en el que Argentina saldrá con la intención de encadenar un tercer gran título desde 2021, marca el inicio de la cuenta regresiva para el final de la carrera de Messi, el capitán campeón del mundo que cumplirá 37 años el próximo lunes. No obstante, el ocho veces ganador del Balón de Oro aún no ha precisado cuándo llegará el momento del retiro y no descarta el disputar un sexto Mundial en 2026.

Pero Di María, con 36 años, sí ha decidido dejar la selección, algo que adelantó a fines del año pasado mediante un mensaje en las redes sociales.

“La Copa América será la última vez que vista la camiseta argentina, con todo el dolor del alma y sintiendo un nudo en la garganta, me despido de lo más hermoso que me pasó en mi carrera”, publicó el autor de goles en las finales ganadas en las últimas ediciones de la Copa América y del Mundial.

La selección de Argentina durante un entrenamiento previo a la Copa América en Kennesaw, Georgia. ( Mike Stewart )

La sensación de melancolía por un futuro cercano sin ambos contrasta con períodos anteriores en el que fueron cuestionados por los resultados adversos, como las derrotas sucesivas en las finales del Mundial de 2014 y las Copas Américas de 2015 y 2016.

Todo ha sido deleite desde que Di María picó con la zurda un balón por encima del arquero Ederson en el gol de la victoria 1-0 sobre la Verdeamerela en su templo del estadio Maracaná de Río de Janeiro para conquistar la Copa América de 2021.

Sirvió para romper una sequía de 28 años sin títulos internacionales de renombre.

A cargo de Argentina desde fines de 2018, Scaloni reflexionó sobre el recorrido triunfal de su ciclo.

“Es un placer verlos entrenar y jugar, cómo se brindan”, mencionó Scaloni sobre el plantel. “Conseguimos tener un proceso. El balance, más allá de los títulos, es que hemos disfrutado un montón. Aún no ganando, como en (la Copa América de) 2019, hemos podido seguir y demostrar que se pueden hacer cosas sin ganar”.

“Estoy con las ideas y fuerzas renovadas. Es un lindo desafío defender el título”, añadió.

Durante las próximas semanas en Estados Unidos, el seleccionado también abrirá espacio para su renovación, con los atacantes Alejandro Garnacho (Manchester United) y Valentín Carboni (Monza) en la mira.

Sentado al lado de Scaloni, el veterano volante Leandro Paredes alabó a sus dos compañeros de 19 años: “Tienen un futuro muy grande por delante. Ojalá sigan con esta mentalidad que tienen, así siguen creciendo”.