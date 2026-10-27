Mbappé pide disculpas a China tras polémica por una entrevista
El delantero del Real Madrid reconoció que proyectó una imagen equivocada de él y expresó su respeto por el pueblo y la cultura china
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Madrid. Kylian Mbappé, internacional francés del Real Madrid, pidió disculpas al pueblo chino en sus redes sociales, con un comunicado donde dice que en una entrevista reciente se ha dado una imagen suya que no es la correcta y que entiende haya podido molestar a la comunidad china, por la que siente “un profundo respeto, tanto a su pueblo como a su cultura”.