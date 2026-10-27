Madrid. Kylian Mbappé, internacional francés del Real Madrid, pidió disculpas al pueblo chino en sus redes sociales, con un comunicado donde dice que en una entrevista reciente se ha dado una imagen suya que no es la correcta y que entiende haya podido molestar a la comunidad china, por la que siente “un profundo respeto, tanto a su pueblo como a su cultura”.