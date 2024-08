Fort Lauderdale. Lionel Messi comenzó los entrenamientos individuales en cancha esta semana y podría estar listo para incorporarse al Inter Miami en algún partido antes de que concluya la temporada regular de la MLS, dijo el técnico Gerardo “Tata” Martino.

Messi, de 37 años, ha estado fuera por una lesión aparatosa de tobillo que sufrió el 14 de julio, durante la final de la Copa América que Argentina le ganó a Colombia. El astro abandonó la cancha entre lágrimas.

Messi no jugó ayer en el encuentro en que Inter Miami venció por 2-0 a Cincinnati detrás de un doblete de Luis Suárez que aseguró el pase del equipo a la postemporada. El quipo se colocó en 56 puntos, ocho más que el propio Cincinnati, en la cima de la Conferencia Este y es líder de toda la liga. El astro también fue excluido de la convocatoria de Argentina para dos duelos de la eliminatoria mundialista en septiembre.

No juega para el conjunto floridano desde el 1 de julio, pero Martino confió en que pueda integrarse pronto al equipo en una práctica normal.

“Aunque no está entrenando con el grupo, está ya en la cancha y trabajando con los preparadores físicos”, dijo el estratega argentino. “Y está evolucionando bien. Era predecible que él no estaría con Argentina, porque no está todavía en posición para jugar”.

Martino añadió que no hay una fecha estimada para el regreso de Messi, pero éste podría ocurrir antes de los playoffs de la MLS, que comienzan a finales de octubre.

Grande Luis Suárez

El uruguayo Luis Suárez anotó a los 30 segundos del partido y volvió a marcar a los 6 minutos, lo que bastó para que el Inter Miami se convirtiera en el primer equipo en asegurar un boleto a los playoffs en la MLS, al imponerse el sábado 2-0 sobre Cincinnati.

Las Garzas vengaron la paliza de 6-1 que Cincinnati les había propinado en Ohio al comienzo de esta campaña. Se colocaron en 56 puntos, ocho más que el propio Cincinnati, en la cima de la Conferencia Este.

Inter Miami es líder de toda la liga, con lo que podría conquistar el trofeo Supporters’ Shield.

A los 30 segundos del partido, el argentino Marcelo Wegandt, zaguero novato, aportó la primera asistencia en su carrera y otro defensa, Yaniick Bright, aportó su segunda, para que Inter Miami tomara la ventaja.

Suárez marcó su 15ta diana en su 15to partido de inicio y en su 19na aparición con el club. Está en su primera temporada en la MLS.

El exastro del Barcelona y del Liverpool aprovechó la tercera asistencia del volante paraguayo Matías Rojas para hacer el 2-0.

Inter Miami se quedó con un hombre menos desde los 42 minutos, luego que el defensa argentino-chileno Tomás Avilés se llevó su segunda tarjeta amarilla. La inferioridad numérica no pesó.

Tampoco se echó de menos a Lionel Messi, en el primer partido del Inter desde que el astro argentino se lesionó un tobillo en la final de la Copa América que la selección Albiceleste ganó a Colombia el mes pasado.

Otros partidos

El mexicoestadounidense Brian Gutiérrez convirtió un penal en los descuentos para que el Fire de Chicago borrara la desventaja de dos goles e igualara 2-2 en su visita al New York City FC.

Los colistas Earthquakes de San José doblegaron 2-0 al Real Salt Lake, con tantos del argentino Cristian Espinoza y del noruego Amahl Pellegrino.

El brasileño Evander da Silva Ferreira anotó en el noveno minuto de descuento y los Timbers de Portland rescataron un empate 4-4 ante San Luis.

Además, los Sounders de Seattle superaron 3-2 al Minnesota United; Sporting Kansas City goleó 3-0 al Orlando City; el Revolution de Nueva Inglaterra trituró 5-0 a Montreal; el Dynamo de Houston venció 1-0 a Toronto; Dallas se impuso 4-3 a D.C. United; Austin ganó 2-0 a Nashville; el Galaxy de Los Ángeles derrotó por ese mismo marcador al Atlanta United, y Charlotte igualó 1-1 ante los Red Bulls de Nueva York.