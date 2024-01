Messi gana el premio The Best al mejor jugador del mundo El premio lo adjudica la FIFA y no tomó en cuenta los resultados del pasado Mundial.

Ni la partida de Lionel Messi a la MLS le llevó a perder votos para el premio. ( Archivo ) Londres. Lionel Messi se mudó a Miami, y no para de coleccionar premios. El astro argentino obtuvo el lunes el galardón al mejor futbolista del mundo que adjudica la FIFA tras dejar el Paris Saint-Germain para militar en el Inter Miami. Con Messi como baluarte, además de revolucionar al fútbol en Estados Unidos, el club de la MLS conquistó el título de la ignota Leagues Cup Messi superó en el podio a Kylian Mbappé y Erling Haaland, los mismos dos jugadores a los que doblegó al recibir su octavo Balón de Oro el pasado octubre. El capitán de la selección argentina no acudió a la gala The Best realizada en el teatro Hammersmith Apollo en el oeste de Londres. Messi obtuvo el premio de la FIFA por octava vez en 15 años. También lo hizo el año pasado tras proclamarse campeón mundial con la Albiceleste. El galardón masculino no tomó en cuenta el Mundial de Qatar 2022, que culminó hace 13 años. Nada más se tomaron en cuenta los logros tras el torneo hasta el 20 de agosto. Los tres jugadores acabaron como finalistas en una votación en un panel global conformados por los técnicos y capitanes de las selecciones nacionales, un grupo selecto de periodistas y aficionados online. El exjugador francés Thierry Henry aceptó el premio en nombre de Lionel Messi. ( Kirsty Wigglesworth ) Messi y Mbappe ganaron el título de la liga francesa con el PSG, pero el club decepcionó en la Liga de Campeones y la Copa de Francia, eliminados en la ronda de octavos de final de ambos torneos. Haaland fue parte de un Manchester City que completó un triplete de títulos, incluyendo el de la Liga de Campeones. Así que el desempeño de Messi en Estados Unidos fue tomado en cuenta por los votantes. Al rechazar Arabia Saudí por la MLS, Messi encandiló una liga que lucha por tener relevancia dentro del deporte profesional de Estados Unidos, muy dominado por la NFL y la NBA.