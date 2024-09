Fort Lauderdale. Lionel Messi volvió con brillo tras su larga ausencia, al anotar dos goles y prodigar una asistencia para que el Inter Miami venciera el sábado 3-1 al Union de Filadelfia.

El astro argentino, ocho veces galardonado con el Balón de Oro, no jugaba con el conjunto floridano desde el 1 de junio, debido a su participación en la Copa América con la selección de Argentina y a la lesión sufrida en la final de ese certamen, un triunfo sobre Colombia el 14 de julio.

“Un poco cansado. Aparte la humedad y el calor de Miami no ayuda tampoco, pero bueno, tenía muchas ganas de volver, mucho tiempo fuera de la cancha”, expresó Messi en declaraciones a Apple TV. “De a poquito me fui entrenando con el grupo, me fui encontrando bien y es por eso que decidimos que iba de arranque, y muy contento, muy feliz”.

Messi, quien reanudó las prácticas hace tres semanas, no pareció resentir la inactividad con su club, y lució con un doblete. Lo consiguió en un tramo de cuatro minutos en el primer tiempo, para borrar la ventaja temprana obtenida por Filadelfia

Sin Messi, Miami ganó ocho partidos y perdió dos. Aseguró con ello un pasaje de playoffs en la MLS.

Las Garzas suman 62 puntos y son el mejor equipo de la campaña regular, lo cual les haría merecedoras del trofeo Supporters Shield.

“Sabíamos el plantel que tenemos, y es un objetivo, somos realistas y nos hacemos cargo”, comentó Messi. “La verdad es que durante el año tuvimos mucha mala suerte con las lesiones. Nunca estuvimos todos completos por una cosa o por otra... y el grupo siempre salió adelante... Ojalá podamos terminar en lo más alto”.

El uruguayo Luis Suárez consiguió una asistencia y aseguró la victoria de su equipo con un tanto a pase de Messi en los descuentos del segundo tiempo. Fue el 17mo tanto del “Pistolero” en la campaña.

La primera diana de Messi, a los 26 minutos, igualó el marcador 1-1. Suárez envió un pase corto cerca del área grande, donde el argentino recuperó, antes de eludir al zaguero Kai Wagner para acercarse al arco y definir con un disparo pegado al poste izquierdo.

Cuatro minutos después, Messi recibió un centro dentro del área y batió al arquero Andrew Rick con un disparo de unos 15 metros.

Antes de su ausencia, Messi, de 37 años, sumaba 12 goles y 13 asistencias en 12 cotejos de liga durante esta campaña.

Otros partidos

Dejan Joveljic anotó dos de los cuatro goles del Galaxy de Los Ángeles en el segundo tiempo, para un triunfo con remontada por 4-2 sobre Los Angeles FC, en el derbi conocido como “El Tráfico”.

El uruguayo Santiago Rodríguez anotó de penal por el New York City FC, en el empate 1-1 ante DC United. Orlando City goleó 3-0 al Revolution de Nueva Inglaterra, con un gol del brasileño Rafael Santos y otro del uruguayo Facundo Torres.

Con un tanto del brasileño Rafael Navarro en el segundo tiempo, los Rapids de Colorado superaron 2-1 a los Timbers de Portland.

Además, Montreal superó 2-1 a Charlotte; Toronto se impuso por ese mismo marcador sobre Austin, al igual que el Fire de Chicago ante los Red Bulls de Nueva York; Nashville derrotó 2-0 al Atlanta United, mismo marcador con el que los Whitecaps de Vancouver derrotaron a los Earthquakes de San José; el Dynamo de Houston aplastó 4-1 al Real Salt Lake; Minnesota venció 3-1 a San Luis, y Cincinnati igualó 0-0 con el Crew de Columbus.