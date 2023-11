El astro argentino Lionel Messi ya disfruta de unas largas y merecidas vacaciones, junto a su esposa, Antonela Roccuzzo, y sus tres hijos, Thiago, Mateo y Ciro en los parques de Estados Unidos.

Para el futbolista argentino, del Inter Miami, su familia es lo más importante y por eso quiere que se diviertan, por eso eligió el mágico mundo de Disney, en Orlando, para empezar a descansar y a distraerse, antes de volver a la competencia 2024. El astro rosarino volvió en los últimos días a Estados Unidos, luego de su participación en la eliminatoria al Mundial 2026 con la selección argentina. El ‘10′ fue clave en la victoria 0-1 contra Brasil en el estadio Maracaná.

Leo en Disney con la flia pic.twitter.com/WiWAWSg57z — Messi out of Context (@OutMessi_) November 25, 2023

No hay muchas imágenes, pues la familia Messi intentó pasar desapercibida: Lionel y Antonela usaron gorras y ropa oscura, pero era imposible no ser reconocido. Eso sí, tuvieron logística suficiente para no ser interrumpidos. Muchos no entendían el alboroto, pero era claro que Messi, Antonela y sus tres hijos, revolucionaron Disney.

Por ahora, Lionel solo piensa en descansar, conocer y compartir con su núcleo familiar, pues tendrá que presentarse a pretemporada con el Inter Miami el 10 de enero de 2024.

El detalle particular que generó revuelo en Argentina fue la ropa que utilizó sus hijos Tiago y Ciro, quienes portaban una chaqueta de entrenamiento de la selección de Argentina. Además, usaron prendas fabricadas por la marca de su padre.