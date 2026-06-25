Ciudad de México. Pese a un inicio desteñido, México afinó piezas y encadenó el miércoles su tercera victoria consecutiva en el Mundial, para cerrar la fase de grupos con una inédita campaña perfecta.

Con goles del debutante Mateo Chávez, del delantero Julián Quiñones y del mediocampista Álvaro Fidalgo en la segunda parte, los comandados por el seleccionador Javier Aguirre aplastaron 3-0 a República Checa, virtualmente eliminada, para sumar tres triunfos en tres partidos y avanzar a dieciseisavos de final como lí’der absoluto del grupo A.

“Sinceramente muy bonito”, dijo Chávez al describir su sentimiento por el gol. “Creo que esto lo voy a llevar hasta la tumba. La verdad esto es del equipo... El equipo viene haciendo un gran mundial”.

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Es la primera vez en su historia que la selección mexicana cierra la ronda de grupos de la mayor arena del fútbol mundial con un máximo rendimiento. También es la primera ocasión que no recibe goles en la fase de grupos.

Y el público, que se impacientó tras un rocoso primer tiempo, terminó rendido a los pies del equipo de Aguirre, quien fue jugador de México en 1986, también en casa.

“Hace 40 años hubo algo parecido, pero alhora tengo corbata, soy mayor y soy más sensible”, dijo el técnico mexicano al borde de las lágrimas.

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¡La pasión por el 'Tri' no tiene fronteras ni estadios! Mientras en la cancha de Monterrey se jugaba el República de Corea 🇰🇷contra Sudáfrica 🇿🇦, las tribunas del coloso regiomontano explotaron al enterarse de que la… pic.twitter.com/pSlXeDxRKz — Telemundo Deportes (@TelemundoSports) June 25, 2026

El coanfitrión mundialista saltó al terreno de juego con la tranquilidad de ya haber avanzado a los dieciseisavos de final como primero de grupo, por lo que el entrenador se permitió hacer varios cambios respecto al once titular que salió a la cancha a medirse a Corea del Sur el jueves pasado en Guadalajara.

Fueron cinco en total, entre ellos el joven mediocampista Gilberto Mora, de tan solo 17 años, en reemplazo a Brian Gutiérrez. El anuncio de la joya mexicana fue recibido con una fuerte ovación y efusivos gritos de apoyo de un estadio Azteca abarrotado.

Con su entrada, Mora se convirtió en el jugador más joven en ser titular en un partido de la Copa Mundial con México y el sexto futbolista con menor edad en integrar el once inicial en la historia del torneo.

Pero los cambios no se mostraron tan eficaces al inicio y México sufrió más de lo esperado. El Tricolor no logró encontrar su mejor versión y mostró una escuadra desconectada y desorganizada en la primera parte del encuentro.

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Un error de cobertura del zaguero César Montes permitió la llegada del delantero Denis Visinsky, quien casi abrió la cuenta para los checos con un disparo que pasó rozando el poste de la portería de Raúl Rangel a los 8 minutos. Consecutivos fallos de la zaga anfitriona hicieron que República Checa ganara confianza.

Mientras, las reacciones mexicanas no lograban encajar. En una de las oportunidades más claras del primer tramo, el centrocampista Luis Romo tardó una eternidad en finalizar. Guillermo Martínez y Mora tampoco se animaron a disparar y, en medio de tanto pase, la oportunidad se diluyó.

Los checos, al contrario de los clasificados mexicanos, se jugaban la vida. Fueron creciendo en el juego, pasaron a presionar y arriesgaron de diferentes formas, pues incluso con una victoria el cuadro europeo aún iba a depender de la calculadora y otros resultados para avanzar a la siguiente ronda.

En la segunda parte, los comandados por Aguirre afinaron su desempeño y cambiaron la actitud.

Tras una asistencia larga del mediocampista Romo, quien logró salirse entre tres marcadores checos, Chávez, quien hizo su debut con la camiseta de la selección a los 22 años, libró el trayecto, entró solo al área y definió con un zurdazo que inauguró el marcador a los 55 minutos.

“Me lo imaginé muchas veces, soñaba con esto, con dar una asistencia con escuchas un grito de gol… No tengo palabras para describirlo”, expresó el lateral del AZ Alkmaar de Países Bajos.

Poco después, Julián Quiñones sacó provecho de un yerro del portero checo Matej Kovár y lapidó las aspiraciones del conjunto europeo al aprovechar un rebote y encajar el segundo tanto de México.

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A falta de 13 minutos para el silbato final, la entrada del histórico portero mexicano Guillermo Ochoa desató una nueva ovación en el Azteca. Vistiendo su camiseta 13, el guardameta de 40 años hizo historia al relevar en el arco a Rangel y hacer su sexta aparición en un Mundial, marca compartida solo con las leyendas Lionel Messi y Cristiano Ronaldo.

El broche de oro a la fiesta llegó en el tercer minuto de descuento, cuando Ochoa inició una jugada con un despeje. Santiago Giménez se escapó y erró un disparo, pero Fidalgo aprovechó el rebote para marcar el 3-0.

¡APARECIÓ EL MAGUITO!



Álvaro Fidalgo firma tremendo golazo para sellar la histórica victoria mexicana. pic.twitter.com/mqu8jdhsds — Telemundo Deportes (@TelemundoSports) June 25, 2026

“Ésta es la noche de Memo Ochoa, que se merece todo lo que le pasa”, manifestó Aguirre.

En un partido simultáneo, Sudáfrica superó 1-0 a Corea del Sur en Monterrey, para avanzar a dieciseisavos de final como segunda del Grupo A. Chequia fue colista con una sola unidad.