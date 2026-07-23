GINEBRA— El papel del presidente de Estados Unidos, Donald Trump, a la hora de eximir a Folarin Balogun de una sanción obligatoria de un partido en el Mundial va a dar lugar a una denuncia formal ante los investigadores de ética de la FIFA.

La Federación Noruega de Fútbol anunció este jueves que su junta directiva estudiará la posibilidad de presentar la denuncia en su próxima reunión, que probablemente tendrá lugar el 6 de agosto.

«Necesitamos que nuestro representante en la FIFA reconozca que se trató de un error», declaró la presidenta de la federación noruega, Lise Klaveness, al diario londinense The Times en una entrevista publicada el jueves.

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Después de que Trump llamara al presidente de la FIFA, Gianni Infantino, se aplazó la sanción de un partido impuesta a Balogun por la entrada que le valió la tarjeta roja contra Bosnia-Herzegovina, para que pudiera jugar contra Bélgica en un partido en el que se disputaba el pase a cuartos de final.

Bélgica venció a Estados Unidos por 4-1 tras 36 horas caóticas en el Mundial. Al parecer, los jugadores belgas se vieron motivados por una de las polémicas más sonadas de la historia del torneo.

Trump calificó de «horrible» la tarjeta roja que el árbitro le mostró a Balogun tras revisar el vídeo y se atribuyó el mérito de haber conseguido que la FIFA revisara lo que, en circunstancias normales, habría sido una suspensión de un partido.

«Todos sabemos que este veredicto se vio influido por fuerzas externas y que no se siguió el procedimiento adecuado», declaró Klaveness a The Times en referencia a la decisión de la FIFA, que no tenía precedentes en los últimos 60 años de historia de los Mundiales.

«Cuando se hace una excepción a una norma como esta, se entra en una pendiente resbaladiza que pondrá en peligro todo el deporte», afirmó la exjugadora de la selección noruega de fútbol femenino, que es miembro electo del comité ejecutivo de la UEFA, el organismo rector del fútbol europeo.

La conciencia del fútbol

Klaveness es una abogada y jueza que, desde su elección en 2022, ha posicionado a la federación noruega como la «conciencia» del fútbol mundial.

«Es preocupante para el deporte que se pongan en entredicho las reglas fundamentales del juego», afirmó el jueves al referirse a la decisión de no hacer cumplir la sanción impuesta a Balogun.

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Noruega ya se había sumado anteriormente a la denuncia presentada por una ONG con sede en Londres ante el Comité de Ética de la FIFA, en la que se alegaba que Infantino había incumplido su obligación estatutaria de neutralidad política, entre otras cosas al crear un premio de la paz para otorgárselo a Trump en el sorteo del Mundial celebrado en diciembre.

Entre los estrechos vínculos personales y políticos que existen entre Trump e Infantino destaca el hecho de que el presidente de Estados Unidos considere que el dirigente futbolístico podría ser una buena opción para el cargo de próximo secretario general de las Naciones Unidas, según informó esta semana el *New York Post*.

Queja sobre los Juegos Olímpicos

La ONG de derechos humanos FairSquare también ha presentado una denuncia ética ante el Comité Olímpico Internacional —del que Infantino es miembro electo— en relación con el incidente de Balogun, por incumplimiento de sus normas sobre neutralidad política.

La FIFA y el COI rara vez reconocen o facilitan información actualizada sobre los posibles casos que se tramitan ante sus órganos de ética.

La independencia del proceso de la FIFA para tramitar las denuncias por conducta poco ética ha sido objeto de críticas desde que, en 2017 —en el segundo año de la presidencia de Infantino—, se sustituyó tanto al investigador principal como al juez.

La FIFA aún no ha publicado los documentos en los que se explique cómo llegaron sus jueces disciplinarios a las resoluciones sobre Balogun u otros jugadores del Mundial.

Esta historia fue traducida del inglés al español con una herramienta de inteligencia artificial y fue revisada por un editor antes de su publicación.