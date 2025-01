Río de Janeiro. Neymar regresa a Brasil para jugar con el club de sus amores.

El delantero brasileño acordó su vuelta a Santos, casi 12 años después de haber dejado el equipo brasileño, anunció el martes el presidente del club, Marcelo Teixeira.

Neymar había confirmado horas antes que había rescindido de mutuo acuerdo su contrato con el club saudí Al Hilal.

Alguna vez aclamado como uno de los mejores futbolistas del mundo, el delantero de 32 años estuvo alejado de las canchas durante un año debido a una lesión de ligamento cruzado anterior. El ex del Barcelona y Paris Saint-Germain apenas anotó un gol y aportó dos asistencias para Al Hilal.

Regresa a Santos, el club donde se formó y en donde conquistó seis títulos, incluyendo el trofeo de la Copa Libertadores en 2011.

“Tú, Neymar, te despediste del Santos para cumplir tus sueños, pero dejaste una promesa que nunca olvidamos: ‘Me voy, pero volveré’”, dijo Teixeira en un video difundido en Instagram.

“Llegó el momento de Neymar. Llegó la hora de volver a tu pueblo, a tu casa para tu club de corazón. Sé bienvenido, ‘menino’ (niño) Ney. Queremos que vuelvas a ser feliz con esta camiseta sagrada. La nación de Santos te espera con los brazos abiertos”, añadió.

🎬🇧🇷 El video que le hizo Santos a Neymar, utilizando IA para emular la voz de Pelé.



✍🏻 Fue utilizado en las negociaciones con el propio Ney para convencerlo de regresar ahora.

pic.twitter.com/gjE5nPGVCF — Pablo Giralt (@giraltpablo) January 28, 2025

Medios noticiosos en Sao Paulo informaron que se espera que Neymar regrese a Brasil esta semana para ser presentado en los próximos días.

Neymar se convirtió en el jugador más caro en la historia del fútbol cuando fue vendido del Barcelona al PSG por 222 millones de euros (entonces 262 millones de dólares) en 2017.

La portavoz de Neymar, Day Franco, dijo a The Associated Press que el jugador no se pronunciaría de inmediato.

Sin embargo, Neymar respondió con un gif de corazón a una publicación de Kely Nascimento, una de las hijas del extinto Pelé, celebrando su regreso a Santos.

“(Mi padre) debe estar haciendo chilenas en el cielo después de enterarse de que nuestro chico está volviendo a casa”, dijo Nascimento en Instagram. Pelé falleció en diciembre de 2022.

Neymar Jr durant ses jeunes années à Santos 🇧🇷



Rapidité, vivacité, technique, fougue… Il avait absolument tout. 🔥

Un video difundido por Al-Hilal el martes por la noche muestra a Neymar, quien pronuncia un discurso de despedida.

“Hoy estoy muy contento por la posibilidad de regresar a casa, a mi país”, expresó Neymar ante sus excompañeros, sin mencionar al Santos. “Fue un placer para mí jugar para este club. Fue un corto tiempo. Las cosas no salieron como yo esperaba. No pude ayudarles en la cancha como quería”.

Santos descendió a la segunda división de Brasil en 2023 y acaba de volver a la máxima categoría.

Neymar jugó muy poco en Arabia Saudí — siete partidos en 17 meses — debido a una rotura del ligamento cruzado anterior y del menisco de la rodilla izquierda que sufrió en una derrota de la selección de Brasil contra Uruguay por las eliminatorias mundialistas de Sudamérica en octubre de 2023.

“A todo el mundo en Al Hilal, a los hinchas, ¡gracias!”, escribió Neymar en mensaje de despedida difundido en sus redes sociales el martes. “Lo di todo por jugar y ojalá hubiéramos disfrutado juntos de mejores momentos en el campo”.

“A Arabia Saudita, gracias por brindarme a mí y a mi familia un nuevo hogar y nuevas experiencias. Ahora conozco la verdadera Arabia y tengo amigos para toda la vida”, añadió.

A pesar de la lesión de Neymar, Al Hilal logró ganar la liga saudí la temporada pasada. Su contrato estaba previsto a caducar después de la participación del Al Hilal en el Mundial de Clubes de este año, que se disputará entre el 15 de junio y el 13 de julio en Estados Unidos.

Mediante un comunicado publicado en sus canales de redes sociales Al Hilal “expresa su agradecimiento y aprecio a Neymar por lo que ha aportado durante su carrera”.

Neymar aterrizó en Arabia Saudí procedente del PSG en agosto de 2023 por 90 millones de euros (94 millones de dólares), en una de las muchas transacciones que colocaron al país árabe como uno de los nuevos grandes mercados del fútbol mundial.

Volvió a jugar con Al Hilal en octubre pasado y su último partido con el club saudí fue en noviembre. El astro mencionó en diferentes entrevistas que dudaba sobre si el entrenador Jorge Jesús contaría con él para el resto de la temporada.

El regreso de Neymar era muy esperado por los aficionados de Santos. Desde la semana pasada, difundieron un video de un hombre con la voz de Pelé, pidiendo a Neymar que regrese y luzca su icónica camiseta número 10.

Goleador histórico de Brasil, con 79 tantos en 125 partidos, Neymar ha indicado que está enfocado en sumar minutos para poder prepararse mejor para la Copa del Mundo del próximo año, en lo que podría ser su última oportunidad de ganar el torneo.