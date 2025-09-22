París. Ousmane Dembélé obtuvo el Balón de Oro tras llevar al Paris Saint-Germain a su primer título de la Champions League, mientras que Aitana Bonmatí recibió el premio femenino por tercer año consecutivo.

Dembélé subió al trono del fútbol masculino para convertirse en el sexto francés en ganar el trofeo después de Raymond Kopa, Michel Platini, Jean-Pierre Papin, Zinedine Zidane y Karim Benzema. El previo ganador fue Rodri Hernández, centrocampista español del Manchester City.

Bonmatí ganó por delante de Mariona Caldentey, su compañera en la selección de España. La volante del Barcelona es la tercera jugadora en la historia de ambas ramas de premio que gana tres seguidos, siguiendo los pasos de Michel Platini (1983-85) y Lionel Messi (2009-12).

La volante del Barcelona Aitana Bonmatí recibe el Balón de Oro femenino 2025. ( Thibault Camus )

Fue una temporada con vuelco radical para Dembélé. Su técnico Luis Enrique llegó a descartado por indisciplina. Pero una vez reasentado como el número nueve, se convirtió en una máquina de goles e inspiró la histórica campaña europea del PSG. El club francés también completó un cuádruple de títulos la temporada pasada.

En la final de la Champions, Dembélé fue elogiado por su aportación en la asfixiante presión del PSG y su capacidad para defender durante la goleada 5-0 al Inter de Milán.

Dembélé superó al adolescente Lamine Yamal. El delantero del Barcelona, que cumplió 18 años en julio, ayudó a su club se consagrase en La Liga y la Copa del Rey la temporada pasada, además de alcanzar las semifinales de la Champions. También irrumpió a lo grande para que España conquistase la Eurocopa en julio de 2024.

Ousmane Dembélé llora tras recibir el Balón de Oro 2025. ( Thibault Camus )

El Balón de Oro fue creado por la revista France Football y se ha otorgado desde 1956 para hombres, y desde 2018 para mujeres. Es votado por periodistas de los 100 países principales en el ranking de la FIFA para el premio masculino y de los 50 países mejor clasificados por la FIFA para el premio femenino.

Cada periodista, uno por país, selecciona jugadores en orden de clasificación con puntos atribuidos a cada posición.