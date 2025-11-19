Ciudad de Panamá. Panamá se valió de goles de César Blackman, Eric Davis y José Luis Rodríguez para arrollar el martes 3-0 a El Salvador y clasificarse a su segunda Copa del Mundo.

En un cierre electrizante y parejo de la última jornada de la ronda final de las eliminatorias de Concacaf., Curazao logró la hazaña de alcanzar el boleto para su primer Mundial al empatarle sin goles a Jamaica, mientras que Haití aseguró su segundo viaje mundialista al derrotar a Nicaragua 2-0.

El avance de Panamá por el Grupo A también contó con la ayuda de Guatemala, que derrotó 3-1 a Surinam. Los Canaleros terminaron invictos con 12 puntos, tres más que los surinameses.

PUBLICIDAD

Con su empate, Curazao cerró la llave B con 12 puntos, uno más que Jamaica, que se metió como el mejor segundo lugar al repechaje. Haití avanzó por el C al terminar con 11 puntos, dos más que Honduras. Los hondureños, dirigidos por Reinaldo Rueda, y los ticos, por el mexicano Miguel Herrera, quedaron eliminados.

Al repechaje… han avanzado también República Democrática del Congo, Bolivia, Nueva Caledonia e Irak.

Thomas Christiansen, técnico hispano-danés de Panamá, llegó al último partido urgido de la victoria y de una “mano” de Guatemala. Panamá abrió el marcador con un bombazo del defensor César Blackman. Davis sumó el segundo de penal, y Rodríguez firmó el tercero ante más de 20,000 aficionados en el estadio Rommel Fernández.

“La gente no sabe… el sacrificio que hacemos…”, dijo un emocionado Christiansen.

Curazao, dirigido por el veterano neerlandés Dick Advocaat, controlaba su destino y aseguró su clasificación pese a la ausencia del técnico por motivos familiares. Con una población de apenas 156,115 habitantes, se convierte en una de las naciones más pequeñas en llegar a un Mundial.

Con tantos de Louicius Deedson y Rubén Providence, Haití derrotó a Nicaragua 2-0 y logró su segundo pase mundialista. El partido se jugó en Curazao debido a la violencia causada por pandillas en Haití.