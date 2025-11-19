La jornada del martes en la Liga de Voleibol Superior Masculina (LVSM) dejó tres triunfos determinantes para los Changos de Naranjito, Caribes de San Sebastián y Cafeteros de Yauco, quienes defendieron sus canchas y sacudieron la tabla de posiciones en la quinta semana del torneo.

En la cancha Gelito Ortega, los Changos frenaron una racha de siete derrotas consecutivas con una remontada dramática ante los Mets de Guaynabo.

Tras caer en los primeros dos parciales, Naranjito llevó el partido a un quinto set que se definió por detalles y que los locales ganaron 15-13. El cierre llegó gracias a un remate de Clarke Godbold, quien completó una noche monumental con 31 puntos, incluidos 27 ataques, un bloqueo y tres servicios directos.

PUBLICIDAD

Los Changos tomaron el control del parcial decisivo luego de un error de servicio de Matt West que les dio ventaja 12-9, margen que no volvieron a ceder. El punto de partido llegó 14-10 con un ataque desviado de Juan C. Ribas; sin embargo, los Mets reaccionaron con una corrida de 3-0 antes de que Godbold pusiera fin al desafío. Con el triunfo, Naranjito sumó dos puntos para alcanzar a los propios Mets y a los Gigantes de Adjuntas en la sexta posición, todos con marca de 2-8 y ocho puntos.

En San Sebastián, los Caribes reafirmaron su liderato al vencer en sets corridos a los Gigantes de Adjuntas con parciales de 25-23, 25-23 y 25-15 en la cancha Rafael Llull. Pelegrín Vargas encabezó el ataque con 17 puntos y Johan León añadió 11. Con marca de 9-1 y 24 puntos, los Caribes se consolidan como el mejor equipo del torneo. Adjuntas cayó a 2-8 y permanece en la parte baja de la tabla.

Mientras, en Yauco, los Cafeteros dominaron 25-22, 25-22 y 25-16 a los Patriotas de Lares en el Coliseo Raúl “Pipote” Oliveras. Brandon Rattray lideró la ofensiva local con 12 tantos, seguido por Iván Fernández y Juan Felipe Castañeda, ambos con 11. El triunfo permitió a Yauco empatar con Corozal en la tercera posición con récord de 7-3 y 18 puntos. Lares, pese a mantener la misma marca, no sumó unidades y quedó en 20 puntos, ocupando el segundo lugar.

La acción continúa el miércoles con el choque entre Carolina y Corozal en el Carmen Zoraida Figueroa.