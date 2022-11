Todas las despedidas son tristes. Tras disputar su último partido en el Spotify Camp Nou y dar una vuelta de honor, el futbolista del Barcelona, Gerard Piqué, se dirigió desde el césped a los aficionados azulgranas presentes en el estadio. Entre lágrimas incontenibles, el defensa catalán le prometió a los hinchas que “en un futuro” volverá al club.

“Era el momento de darnos espacio, un poco de aire, y estoy convencido de que en un futuro volveré a estar aquí”, dijo el central catalán que, poco después de pronunciar estas palabras, escuchó como muchos aficionados gritaban: “¡President!” (“¡Presidente!”).

Piqué, que ante el Almería (2-0) jugó de inicio y recibió una ovación atronadora de su afición al ser sustituido en el minuto 84 por Andreas Christensen, se mostró visiblemente emocionado a lo largo de un discurso que empezó agradeciendo a todas las personas que ayudan a los futbolistas en su “día a día”.

“En la vida, cuando te haces mayor, te das cuenta de que amar a veces es irse”, sentenció Piqué, que en ese momento tuvo que parar su discurso por la emoción.

El central barcelonés puso punto final a su discurso con una idea que ya mencionó en el vídeo en el que anunciaba su retirada: “Esto no es un adiós, ya me fui con 17 años y regresé. Mi abuelo me hizo socio el día que nací. Nací aquí y moriré aquí. ¡Visca el Barça, siempre!”.

Piqué se va como el tercer máximo ganador de títulos en la historia azulgrana con 30; disputó 616 partidos desde 2008, cuando volvió al equipo tras haber jugado con el Manchester United (23 partidos) y el Zaragoza (28).