Doha, Qatar. Los dos equipos más prestigiosos de fútbol inglés se encuentran de pronto en venta.

El Manchester United se ha unido a su gran rival Liverpool. Ambos han abierto la puerta a una venta potencial que podría ser la mayor en la historia del deporte.

Tras la venta del Chelsea en mayo, se ha abierto la posibilidad de que tres de los clubes más grandes de la Liga Premier cambien de propietario en cuestión de meses.

El año pasado, un consorcio encabezado por el Fondo de Inversión Pública de Arabia Saudí adquirió además el Newcastle.

¿Cuál es el origen de esta serie de ventas, planteadas o concretadas?

PUBLICIDAD

La adquisición del Chelsea por parte de Todd Boehly y Clearlake Capital fue un caso único. El oligarca ruso Roman Abramovich fue obligado a venderlo ante las sanciones que le impuso el gobierno británico por sus vínculos con el presidente Vladimir Putin.

Sin embargo, esa transacción habría desencadenado otras.

Dejó claro el interés de los magnates por obtener una tajada de la liga más popular de fútbol. Y los interesados en vender han tomado nota.

Boehly y Clearlake superaron a la familia Ricketts, dueña de los Cachorros de Chicago; a Steve Pagliuca, propietario de los Celtics de Boston, y a Jim Ratcliffe, multimillonario británico, entre otros interesados.

Un precio de 2,500 millones de libras (3,000 millones de dólares) por un equipo que tiene un estadio más pequeño que el de cualquiera de sus rivales de elite en la Premier fue una referencia sobre la valuación que podrían alcanzar el United y el Liverpool, desde hace años los equipos más populares en Inglaterra, con un alcance global enorme.

El United afirma tener más de 1,000 millones de aficionados y seguidores en todo el mundo.

Tiene también, por mucho, el mayor estadio de la Liga Premier. El Old Trafford puede albergar a más de 75,000 espectadores, en contraste con el Stamford Bridge, del Chelsea, con capacidad de 42,000.

“Mediante fundamentos del negocio ninguna valuación te arroja 2,500 millones de libras por el Chelsea”, dijo a The Associated Press Kieran Maguire, autor de “Price of Football”. “Si el gobierno británico pudo obtener eso... por el Chelsea, los clubes administrados de una forma más prudente podrían obtener más de manera legítima”.

PUBLICIDAD

“Calculé que Chelsea podía valer algo así como 1,500 millones de libras en circunstancias normales de negocios. Lo del Chelsea fue una venta forzada”.

Sobre esa base, parece que cualquier precio puede alcanzarse en este mercado.

Maguire, quien es también profesor asociado de finanzas del fútbol en la Universidad de Liverpool, considera que una cifra de entre 4,000 y 4,500 millones de dólares sería razonable por el United.

Sin embargo, se han calculado cifras muy superiores desde que la familia Glazer, dueña de los Buccaneers de Tampa Bay en la NFL, anunció esta semana sus planes para explorar “alternativas estratégicas”.

“Estoy leyendo cifras de entre 6,000 y 7,000 millones de dólares y eso me asombra”, dijo Maguire. “El mundo de las finanzas está lleno de gente con mucha confianza a la que le encanta soltar grandes cifras”.

El banco comercial Raine Broup, que condujo la venta de Chelsea, maneja el proceso del United, que podría involucrar una compra de la totalidad de las acciones.

La organización financiera estará ya bien conectada con el tipo de personas que serían candidatas serias para presentar ofertas.

Maguire considera que el atractivo de poseer un club deportivo va más allá de los negocios.

“Si eres un multimillonario, ¿cuál es la gente con la que te asocias? Tienes lo mismo que todos aquéllos a quienes conoces”, comentó. “Tienes el yate, tienes el helicóptero. Pero si dices que tienes el Manchester United eres el rey. Es como poseer un Picasso o un Van Gogh. Es algo de lo que hay muy poco.

“Si realmente quieres la Mona Lisa pagarías un alto precio. ¿Es el Man United la Mona Lisa del fútbol?”.