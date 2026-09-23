La última oportunidad de ver a Lionel Messi jugar con Argentina; Kylian Mbappé, Lamine Yamal y Harry Kane vuelven a la acción antes de que se anuncie el Balón de Oro; La incansable persecución de Cristiano Ronaldo de los 1,000 goles en su carrera y Erling Haaland, como siempre, haciendo cosas de Erling Haaland.

El fútbol internacional está de vuelta después del Mundial y las mayores estrellas del fútbol están listas para hacerlo todo otra vez.

Messi, quien anunció este mes su retiro de la selección nacional, tiene previsto despedirse con una última aparición el 6 de octubre en el amistoso contra Benín en Buenos Aires.

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Considerado como el mejor jugador de todos los tiempos, Messi rompió en llanto después de que Argentina cediera su título mundial con una derrota 1-0 ante España en la final en el MetLife Stadium. Su sueño de ganar torneos consecutivos y emular al legendario Pelé terminó en un amargo revés. A los 39 años, se esperaba ampliamente que fuera su última participación en el mayor escenario del fútbol.

El retiro de Messi sorprendió poco —incluso después de sus actuaciones sobresalientes en el Mundial— y una despedida frente a sus aficionados en casa le dará la oportunidad de decir adiós con estilo.

El presidente de la Asociación del Fútbol Argentino, Claudio Tapia, manifestó que “es una decisión pura y exclusiva de él”.

“Hay que dejarlo tranquilo. Fue un gran Mundial de Leo, lo disfrutamos mucho y tenemos que sentirnos orgullosos”, puntualizó.

Aspirantes al Balón de Oro

Mientras Messi se despide, la próxima generación de estrellas compite con fiereza por ocupar su lugar como el mejor del mundo.

Mbappé, Yamal y Kane están entre los favoritos para ganar el Balón de Oro, que se basa en el rendimiento hasta e incluido el Mundial.

Pero esta ventana internacional es otra oportunidad para que esos principales candidatos muestren su talento. Messi también está entre los nominados.

La rivalidad entre Mbappé y Lamine evoca las grandes batallas de Messi con Cristiano.

Con Mbappé en el Real Madrid y Lamine en el Barcelona, vuelve a enfrentar a los dos clubes más famosos y exitosos de España en la carrera por el Balón de Oro.

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Durante más de una década, Messi del Barcelona y Cristiano del Madrid convirtieron el mayor premio individual del fútbol en lo que parecía un duelo personal.

Lamine, que ganó el Mundial con España y también el título español con el Barcelona, todavía tiene apenas 19 años y ya es considerado entre los mejores.

“Creo que la forma en la que juego es mi argumento más fuerte y lo que me hace diferente”, dijo Lamine al deportivo francés L’Equipe.

“Afortunadamente, también he podido ganar muchos títulos con el Barcelona y, últimamente, he podido ganar el título más importante, que es la Copa del Mundo con mi selección”.

Mbappé no ganó un segundo Mundial, pero sí estableció un nuevo récord como el máximo anotador en la historia del torneo, con 22 goles.

En cuanto a Kane, recibió la Bota de Oro como máximo goleador de Europa la temporada pasada y ha mantenido esa forma con seis tantos en siete apariciones en lo que va de esta campaña.

Inglaterra enfrentará a España en Wembley en la Liga de Naciones el sábado.

Francia juega por primera vez bajo el nuevo seleccionador Zinedine Zidane, y el plato fuerte de sus partidos será contra Italia en la Liga de Naciones el 2 de octubre.

La persecución de Cristiano

Puede que haya perdido su última oportunidad de ganar el Mundial, pero la persecución de Cristiano Ronaldo de otro logro histórico continúa.

La Saudi Pro League anunció a principios de este mes su gol número 979 en su carrera y el astro portugués se acerca cada vez más a la marca de los 1,000. Sería el primer jugador en alcanzar oficialmente ese total.

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A sus 41 años, fue incluido en la convocatoria de Portugal por el nuevo entrenador Jorge Jesus para los inminentes partidos de la Liga de Naciones.

Otro jugador que persigue goles sin descanso es Haaland, quien ganó nuevos aficionados en todo el mundo con sus actuaciones y sus travesuras en redes sociales durante el Mundial. Ha comenzado esta temporada en forma espectacular: siete goles en sus últimos cinco partidos, para ayudar al Manchester City a mantener una racha de victorias del 100%.

Entrenadores élite

El atractivo de las estrellas no se limitará al campo. Una oleada de cambios en los banquillos ha hecho que algunos de los nombres más grandes del fútbol asuman selecciones nacionales.

Zidane, tres veces ganador de la Liga de Campeones como técnico del Real Madrid, sucedió a Didier Deschamps con Francia. Jurgen Klopp, ícono de Liverpool, está al mando de Alemania tras otra eliminación temprana en el Mundial.

Se suman a entrenadores acostumbrados a ganar como Carlo Ancelotti (Brasil) y Thomas Tuchel (Inglaterra), al dejar el fútbol de clubes por el fútbol internacional.

Zidane es el único entrenador que ha ganado tres títulos consecutivos de la Champions y Francia esperará que pueda ser igual de exitoso con la selección.

Klopp respondió al SOS de Alemania después de que no lograra alcanzar los octavos de final de un Mundial por tercera vez consecutiva. Pero ofreció una conferencia de prensa áspera cuando fue presentado en julio, amenazando de inmediato con renunciar.

Afirmó que estaría dispuesto a irse sin indemnización si no funciona, o si las críticas se vuelven abrumadoras, y señaló que dimitiría si los medios no “dejan a mi familia en paz”.

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Un gran entrenador que resistió la tentación de sumarse a la oleada internacional fue Pep Guardiola, pese a que se informó que era un objetivo de Italia.

En su lugar, Roberto Mancini volvió a estar al mando de la selección italiana, a la que condujo al triunfo en la Eurocopa 2020.

No es que esté contando con eso para aliviar la presión sobre él.

“No tengo crédito porque eso es pasado, no cuenta para nada”, expresó Mancini.