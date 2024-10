París. La comisión de apelaciones de la liga francesa sostuvo la decisión que ordena al campeón defensor Paris Saint-Germain pagarle 55 millones de euros ($60 millones) del salario pendiente a Kylian Mbappé, confirmó el viernes la liga.

La comisión legal de la LFP falló a favor de Mbappé el mes pasado, pero el PSG insistió que no le debía dinero y apeló la decisión. Las dos partes fueron escuchadas el 15 de octubre y el veredicto no cambió.

“El club (PSG) debe pagar la parte de su salario que reclama”, le dijo la LFP a The Associated Press en un correo electrónico. “La decisión no está sujeta a (otra) apelación, pero puede ser planteada frente al comité ejecutivo de la Federación de Fútbol Francesa”.

El PSG indicó que Mbappé demostró “mala fe” y que tiene intención de impugnar el veredicto, aunque no aclaró cuál será el camino que tomará.

Anteriormente Mbappé rechazó la oferta de mediación que presentó la comisión en su disputa con el PSG diciendo que el club le debía tres meses de salario y el último tercio de un bono de lealtad.

Este verano Mbappé se unió al Real Madrid como agente libre tras establecer el récord del goles del PSG de 256 en siete años.

El Paris Saint-Germain argumenta que llegaron a un acuerdo verbal cuando Mbappé estuvo fuera de acción antes de la temporada 2023-24 —tras decidir no extender su contrato— y que el jugador supuestamente acordó renunciar a sus bonos para volver con el equipo.

“El PSG se verá forzado a llevar el caso a los tribunales competencias e insiste en la mala fe al intentar llegar a una resolución amigable con el jugador”, indicó el club que añadió que Mbappé disfrutó de los “beneficios sin precedente” mientras jugaba con el club.

“El PSG se ve obligado, a que tribunales competentes juzguen la mala fe del jugador si decide continuar con esta incomprensiblemente perjudicial disputa”, añadió el equipo. “Fundamentalmente, esta es una cuestión de buena fe, honestidad, defender sus valores y respetar a la institución de Paris (Saint-Germain) y sus aficionados”.

La relación entre Mbappé y el PSG terminó entre tensiones y algunos aficionados incluso lo abuchearon en su último encuentro en el Parc des Princes.

El astro francés suma ocho goles en 13 encuentros con el Madrid antes del Clásico ante el Barcelona el sábado.

EL PSG está decepcionado con Mbappé después de que le ofrecieron el contrato más lucrativo en la historia del club cuando firmó un nuevo acuerdo en el 2022.

Pero Mbappé se sintió frustrado y dijo que no cumplieron la promesa de firmar jugadores clave. Cuando firmó ese acuerdo, el equipo paseó al jugador frente a la afición con una camiseta con el año 2025. Se dijo que Mbappé estaba molesto con el gesto debido a que el contrato expiraba en el 2024 —con una opción de jugador por un año más.

Mbappé sorprendió al equipo en junio del año pasado cuando les informó que no aceptaría la opción por un año extra. Debido a que su contrato entraba en su último año, el PSG tenía la necesidad de vender a Mbappé para evitar perderlo a cambio de nada cuando expirara su acuerdo.

Su carrera en el PSG podría haber terminado en el verano 2023 en medio de un tenso enfrentamiento por un posible canje. Después de que Mbappé les informó que no extendería su acuerdo, el jugador dejó la gira de pretemporada por Japón y Corea del Sur. El PSG dijo que prefería venderlo que dejarlo ir libre en el 2024, pero rechazó la oferta de 300 millones de euros del Al-Hilal de Arabia Saudí.

EL PSG dejó a Mbappé fuera de su primer encuentro de liga de la temporada, pero pronto regresó a la alineación tras sostener conversaciones con el equipo.