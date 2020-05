Los directivos de la Puerto Rico Soccer League están en vías de radicar una demanda en el Tribunal Federal contra la Federación Puertorriqueña de Fútbol por, presuntamente, interferir indebidamente para liquidar las aspiraciones de llevar a cabo un nuevo torneo.

“La Puerto Rico Soccer League se creó en el 2008 con el propósito de profesionalizar en fútbol en la isla. Ha tenido sus altibajos en el proceso incluyendo problemas con la Federación bajo el mando de Eric Labrador. Cuando esta presidencia (Iván Rivera) toma posesión, el efecto de resistencia subió tres niveles”, denunció Joey Serralta, principal ejecutivo de la Puerto Rico Soccer League y exintegrante de la Selección Nacional masculina de fútbol, desde Houston, Texas.

PUBLICIDAD

El documento aún no ha sido radicado debido a las limitadas labores que se pueden realizar en el Tribunal Federal por la pandemia del virus COVID-19.

Según Serralta, la Puerto Rico Soccer League era reconocida por la Federación dado a que estaba afiliada desde el 2008. Sin embargo, al parecer los nuevos directivos de la FPF están impulsando crear su propia liga para el desarrollo de los jugadores. A juicio de Serralta, dicha determinación fue arbitraria.

“En septiembre de 2019, cuando íbamos a arrancar la temporada, la Federación manda a pedir una misiva a la internacional (FIFA) diciendo que la liga no puede jugar porque no está afiliada. Estaban en riesgo de no recibir unos fondos de FIFA si no tenían una liga superior. Además, amedrentaron a los jugadores usando la misiva de que la liga no estaba afiliada y si jugaban le podía costar las oportunidades de hacer el Equipo Nacional. Es un abuso de poder y no más”, recalcó Serralta.

Ibrahim Reyes, quien es el representante legal de la Puerto Rico Soccer League, mencionó los posibles actos ilegales cometidos por la FPF.

“Alguno de los crímenes alegados en la demanda son sancionables bajo la Ley Federal RICO y fraude de correo, entre otros, que solamente son escuchados en un foro federal. No se puede resolver a nivel local, ni en arbitraje”, dijo Reyes.

“La demanda no la hemos radicada por las demoras del COVID-19. Una vez se radica, hay que emplazar a las personas dentro de unos días específicos y no encontramos justos en demandarlos de esa manera”, agregó.

PUBLICIDAD

Serralta señaló que la posible cancelación del próximo torneo de la Puerto Rico Soccer League espantó a unos inversionistas que estaban interesados en la construcción de un estadio nuevo.

Reyes, de hecho, no pudo precisar una cifra monetaria que estarían solicitando como parte del reclamo.

“Hay una lista daños que causó la Federación al mentirle a FIFA y a Concacaf para cancelar un torneo completo y la separación de unos inversionistas. Estamos hablando de un pleito multimillonario por provocar la quiebra de una liga”, aseguró Reyes.