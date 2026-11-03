El fútbol español está de luto tras la muerte de Jesús de Miguel, delantero del Tenerife de 30 años, quien falleció este martes 3 de noviembre después de sufrir un paro cardiorrespiratorio a raíz de un fuerte choque con Jesús Owono, arquero del FC Andorra, durante un partido de la Segunda División. En medio de la conmoción, todas las miradas se dirigieron hacia el portero de 25 años, quien, según informó el diario español Sport, “se encuentra profundamente afectado” por lo sucedido.

15 Fotos El delantero del CD Tenerife, Jesús de Miguel, murió a los 30 años tras sufrir un paro cardíaco provocado por un fuerte choque con el portero del Andorra durante un partido de la segunda división española.

Después de lo ocurrido, Owono decidió cerrar sus redes sociales debido a la gran cantidad de comentarios ofensivos que comenzó a recibir. Antes de desactivar su cuenta, el arquero eliminó una historia de Instagram que había publicado durante la previa del partido.

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Jesús Lázaro Owono Ngua nació el 1 de marzo de 2001 en Bata, Guinea Ecuatorial, y actualmente tiene 25 años. El arquero comenzó su carrera futbolística en las divisiones juveniles del Deportivo Alavés, donde dio sus primeros pasos en 2016, antes de pasar por el Club San Ignacio. Con el tiempo, logró consolidarse dentro de la estructura del conjunto español y el 2 de enero de 2022 tuvo su debut oficial en la Primera División de España con el primer equipo del Alavés. Al finalizar aquella temporada, el club decidió extender su contrato hasta junio de 2024.

Después de disputar 20 encuentros con el Deportivo Alavés, el 13 de julio de 2025 fue cedido al FC Andorra para continuar su desarrollo profesional en la Segunda División española. Tras finalizar el préstamo, permaneció en la institución mediante un contrato por dos temporadas, con la posibilidad de extender el vínculo por otros dos años.

En paralelo a su trayectoria en clubes, Owono también desarrolló una carrera internacional con la selección de Guinea Ecuatorial. Su primera convocatoria llegó en septiembre de 2018, cuando tenía apenas 17 años, mientras que su debut oficial se produjo el 25 de marzo de 2019, durante un encuentro amistoso frente a Arabia Saudita que terminó con una derrota por 3 a 2. Desde entonces, el arquero formó parte del seleccionado de su país y combinó sus compromisos internacionales con su carrera en el fútbol europeo.

Cómo fue la jugada que terminó con la muerte de Jesús de Miguel

El trágico episodio ocurrió durante el encuentro entre el Tenerife y el FC Andorra, cuando Jesús de Miguel intentaba controlar la pelota en el centro del campo de juego. En ese momento, el arquero Jesús Owono salió de su área y terminó impactando con su rodilla contra el delantero rival. El choque generó una inmediata preocupación entre los futbolistas y los presentes en el estadio Heliodoro Rodríguez López, mientras el jugador del conjunto local permanecía tendido sobre el césped.

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De acuerdo con la prensa española, De Miguel sufrió un paro cardiorrespiratorio después del impacto y debió ser atendido por el personal médico, que lo asistió durante más de cinco minutos dentro del campo de juego. Ante la gravedad de la situación, el árbitro decidió suspender el encuentro y expulsar a Owono. Posteriormente, el delantero fue trasladado en ambulancia al Hospital Universitario Nuestra Señora de Candelaria, donde quedó internado en la Unidad de Cuidados Intensivos. Sin embargo, pese a los esfuerzos médicos, su fallecimiento se confirmó al día siguiente.

Qué paso con Owono tras el trágico episodio

Según informó el diario Sport, el arquero de 25 años “se encuentra profundamente afectado” por lo sucedido y tendría la intención de comunicarse personalmente con la familia del delantero o con alguien de su entorno cercano cuando consideren que sea el momento adecuado.

Por otra parte, Owono podría enfrentar una sanción deportiva por la acción que provocó su expulsión. Según el informe arbitral, el arquero impactó con la pierna elevada sobre su rival mientras ambos disputaban la pelota, una conducta que fue considerada uso de fuerza excesiva. De acuerdo con el diario AS, el Comité de Disciplina podría aplicar el artículo 102 del Código Disciplinario, que contempla suspensiones de entre cuatro y doce partidos cuando una acción violenta durante el juego ocasiona lesiones graves.