Ciudad de México. El partido entre México e Inglaterra por los octavos de final de la Copa del Mundo, que se disputa el domingo, se ha demorado al menos una hora debido al riesgo de tormentas eléctricas en los alrededores del estadio Azteca de la capital.

Desde las primeras horas de la tarde, nubarrones y truenos amenazaban el emblemático recinto, al que miles de hinchas acudieron desde varias horas antes de la cita. Luego, las condiciones se volvieron más adversas, con una lluvia torrencial.

La Ciudad de México amaneció con lloviznas y el cielo nublado y las autoridades habían advertido sobre la alta probabilidad de fuertes lluvias y tormentas eléctricas para la tarde.

PUBLICIDAD

“Esta tarde en la Ciudad de México se prevé ambiente caluroso, cielo medio nublado y condiciones para lluvias fuertes a muy fuertes, que pueden estar acompañadas de actividad eléctrica y posible caída de granizo”, advirtió la Secretaría de Gestión Integral de Riesgos y Protección Civil de la capital mexicana.

Pocas horas antes del silbatazo inicial, el Azteca se veía envuelto en una capa de neblina, mientras que los truenos anunciaban la inminente llegada de los aguaceros, habituales en el país durante el verano septentrional, entre junio y septiembre. A tres horas del comienzo del encuentro, se desató una tormenta, por lo que la FIFA determinó el retraso del inicio del cotejo, tal y como sucedió con el partido ante Ecuador, que se demoró una hora.

Previo a la cita, las autoridades igualmente han reforzado la seguridad tanto en el perímetro del estadio como en diversos puntos de la ciudad donde se prevén grandes concentraciones para acompañar el encuentro, como el icónico Paseo de la Reforma. La medida se produce después de que las aglomeraciones humanas empañaron los festejos por la victoria del Tri sobre Ecuador el pasado martes, cuando al menos cuatro personas murieron en las masivas celebraciones.

El partido entre México e Inglaterra por un pasaje a los cuartos de final estaba previsto para iniciar a las 6 de la tarde hora local (medianoche GMT). El vencedor del duelo se medirá en la próxima ronda a Noruega en Miami.

Los noruegos dieron cuenta de Brasil en la jornada, al imponerse por 2-1 en el estado de Nueva Jersey.

Tras el anuncio de la demora, la selección mexicana informó que comenzaría su calentamiento a las 6:05 de la tarde.