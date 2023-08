París. El astro brasileño Neymar habría alcanzado un acuerdo para salir del Paris Saint-Germain y firmar por dos años con el club saudí Al Hilal.

Según informó el diario deportivo francés L’Equipe en su web el domingo, el atacante cobrará un total de 160 millones de euros (175 millones de dólares) durante el curso de dos temporadas.

No trascendió el monto que se pagará por la ficha de traspaso por Neymar, quien también había sonado para regresar al Barcelona — que fue su primer club en Europa tras debutar en el Santos.

El PSG no respondió de inmediato a una consulta de The Associated Press para confirmar el acuerdo.

Neymar tiene un contrato con el PSG que expira al final de la temporada 2024-25.

No fue convocado para el partido inaugural de la temporada de la liga francesa que el PSG empató 0-0 contra Lorient el viernes. Se entrenó en soledad el viernes. La explicación del club fue que se recuperaba de un virus.

Pero Neymar se encuentra en la rampa de salida del PSG y podría irse antes del cierre del mercado de pases a fin de agosto.

El brasileño de 31 años llegó al PSG procedente del Barcelona por un monto récord de 222 millones de euros (ahora 244 millones de dólares) hace seis años, el mismo año que Kylian Mbappé desembarcó tras una operación con el Mónaco que ascendió a los 180 millones de euros.

El PSG ya había recibido una oferta récord de 332 millones de dólares de Al Hilal por Mbappé, quien está en el último año de su acuerdo con los campeones de Francia y mantiene un conflicto contractual con el club. Mbappé, de quien se dice rechazó reunirse con los emisarios del club saudí cuando estuvieron en París el mes pasado, suena para fichar con el Real Madrid al término de la pasada temporada al quedar libre.

Las tensiones entre Mbappé y el PSG habrían aminorado el domingo luego que el jugador se reintegró a los entrenamientos “tras discusiones muy constructivas y positivas” entre las partes.

Mbappé vio desde la grada el partido contra Lorient. El volante italiano Marco Verratti tampoco fue tomado en cuenta por el nuevo técnico Luis Enrique y todo apunta que firmaría con un club de la liga saudí tras llegar al PSG en 2012.