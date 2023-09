El gobierno español inició las querellas para remover al suspendido presidente de la Federación de Fútbol Luis Rubiales, por besar en los labios sin su consentimiento a una jugadora tras ganar la final de la Copa Mundial femenina.

El Tribunal de arbitraje de deporte del gobierno español inició un procedimiento para buscar la suspensión del presidente federativo, quien puso fin a una semana de silencio insistiendo que es víctima de una campaña de desprestigio.

El ministro interino de Cultura y Deporte, Miquel Iceta y el tribunal anunciaron la decisión el viernes.

Rubiales ha sido criticado enormemente y pidieron su renuncia debido a su comportamiento durante y tras la final del Mundial en Sidney.

La FIFA ya había suspendido provisionalmente a Rubiales por 90 días mientras estudia el caso, por lo que la decisión en España no tendrá efecto inmediato.

España busca removerlo independiente del proceso que sigue la FIFA. Rubiales es presidente de la Federación de Fútbol de España y vicepresidente de la UEFA.

Iceta indicó que aunque el gobierno no puede suspender directamente a Rubiales, como era su intención, le pedirá al tribunal que considere suspenderlo provisionalmente.

“Consideramos que sus actuaciones son faltas muy graves”, comentó Iceta. “Cuando los ojos del mundo estaban puestos en nuestras jugadoras, una actuación ha hecho un daño irreparable a nuestro deporte y a nuestro país”.

Tras la decisión del Tribunal, Rubiales hizo sus primeros comentarios públicos en un comunicado desde que se rehusó a renunciar hace una semana asegurando que es víctima de “una cacería de brujas” por parte de “falsas feministas”.

“Cometí algunos errores evidentes, de los que me arrepiento sinceramente”, indicó Rubiales el viernes. Sin embargo, insistió que el beso con Hermoso fue “consentido, producto del gran entusiasmo” —una caracterización que la jugadora ha negado.

Agregó que participará en la investigación, así como la indagatoria interna de la federación.

“Durante todo este periodo he sufrido un linchamiento político y mediático sin precedentes del que me he mantenido totalmente al margen. No solo a nivel nacional, sino mundial”, agregó en el comunicado publicado en la red social X, antes conocida como Twitter.

La decisión del Tribunal de considerar los actos de Rubiales como posiblemente “serios” y no “muy serios” son un golpe al gobierno. De haber sido considerados cargos “sumamente serios”, el gobierno podría haber declarado su suspensión del cargo hasta que el tribunal decida el caso.

Rubiales puede ser inhabilitado hasta dos años si lo encuentran culpable.

La decisión del Tribunal pone más presión sobre Rubiales.

El sábado pasado la FIFA suspensión al presidente federativo después de su mensaje desafiante en el que aseguró que el beso fue consensual y que era víctima de una cacería de brujas. Se rehusó a renunciar y recibió el aplauso de la mayoría de los miembros de la Federación que estaban presentes en la reunión televisada.

Entre los que aplaudieron fue el entrenador de la selección masculina Luis de la Fuente, quien se disculpó el viernes.

La jugadora Jenni Hermoso negó las afirmaciones de Rubiales de que ella accedió a lo que calificó como un beso “mutuo” durante la ceremonia de medallas del 20 de agosto.

En un comunicado el sábado pasado Hermoso dijo que se considera la víctima de abuso de poder y acusó a la federación de intentar presionarla para que apoyara a Rubiales.

Inicialmente la Federación respondió diciendo que estaba mintiendo y que tomaría acciones legales en su contra, pero tras la suspensión de la FIFA urgieron el lunes a Rubiales a que renuncie.

El martes, la federación suspendió el salario de Rubiales y le ordenaron que regresara el auto de la federación, su computadora y teléfono móvil. Prácticamente perdió todo el apoyo. Su madre llevó a cabo una breve huelga de hambre en una iglesia al sur de España pidiendo justicia por su hijo y pidiéndole a Hermoso que rectificara su posición.

En cambio, el apoyo a Hermoso en España y deportistas, oficiales y celebridades internacionales ha sido abrumador.

No hay límite de tiempo para que el panel decida en el caso.