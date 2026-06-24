México. La famosa estatua viviente del Congo finalmente hizo su debut en la Copa del Mundo el martes.

Michel Nkuka Mboladinga, quien se hizo famoso durante la Copa Africana de Naciones por posar como una estatua del asesinado líder independentista del Congo, Patrice Lumumba, durante todos los partidos, asistió a la derrota del Congo por 1-0 ante Colombia después de haberse perdido su partido inaugural contra Portugal debido a los requisitos de cuarentena por el ébola.

Lumumba Vea, como se conoce al hincha elegantemente vestido por su parecido con el líder asesinado, estaba sentado en su asiento aproximadamente una hora antes del partido en el Estadio Akron. Vestía una chaqueta y corbata de color rojo brillante, camisa amarilla y pantalones azules. Cuando comenzó el partido, permaneció inmóvil sobre un pedestal detrás del banquillo del Congo con el brazo derecho levantado.

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Michel Nkuka Mboladinga recrea la figura del ex primer ministro del Congo, Patrice Lumumba. ( Natacha Pisarenko )

Nkuka Mboladinga llegó unos minutos tarde al podio tras el descanso, pero permaneció allí hasta el final e incluso unos minutos después del pitido final.

No quería ser entrevistado, pero asintió y sonrió cuando le preguntaron si estaba contento de haber llegado finalmente al Mundial.

La semana pasada, Congo empató 1-1 con Portugal en Houston.

Nkuka Mboladinga también se perdió el partido de repesca de Congo contra Jamaica para el Mundial a principios de este año -cuando su selección logró regresar al torneo después de 52 años- porque no pudo obtener la visa a tiempo. Había viajado a Kenia y luego a Etiopía para intentar conseguirla para el partido, que también se disputó en Guadalajara.

Nkuka Mboladinga se convirtió en una sensación en las redes sociales durante la Copa Africana de Naciones por posar como una estatua de Lumumba sobre un pedestal, con la mano derecha levantada y permaneciendo inmóvil durante todos los partidos.

Lumumba fue un activista que ayudó a poner fin al dominio colonial belga sobre el Congo en 1960. Se convirtió en el primer ministro del país recién independizado y fue considerado uno de los líderes más prometedores de África, pero fue asesinado al cabo de un año durante una lucha contra un movimiento secesionista respaldado por Bélgica en la región de Katanga, rica en minerales.

En marzo, un tribunal belga ordenó que un exdiplomático de 93 años fuera juzgado por el asesinato. Etienne Davignon, quien previamente negó haber cometido delito alguno, es el último superviviente de los diez belgas sospechosos de estar implicados en el crimen y ha sido acusado de “participación en crímenes de guerra” por su papel en la “detención y traslado ilegal” de Lumumba.