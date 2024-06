Austin, Texas. Clasificada de antemano a los cuartos de final, Venezuela no tiene intención alguna de desacelerar en la Copa América.

La Vinotinto saldrá la noche del domingo decidida a no tener contemplaciones con la eliminada Jamaica y asegurarse el primer lugar del Grupo B.

Hacerlo es conveniente para el equipo del técnico Fernando Batista, pues evitaría un posible cruce con Argentina, la reinante campeona continental y del mundo. La Albiceleste enfrentaba a Perú el sábado con el objetivo de acabar primero en el Grupo A.

Venezuela desbarató los pronósticos con un arranque perfecto en su recorrido por Estados Unidos, imponiéndose primero 2-1 ante Ecuador y luego 1-0 a México.

“Somos una selección bastante fastidiosa”, presumió Salomón Rondón, el goleador histórico de Venezuela, autor del gol de penal para vencer a México y gestor en los dos tantos contra Ecuador.

Batista tiene al alcance lograr algo inédito para Venezuela en la fase de grupos de la Copa América: un pleno de victorias en la primera ronda.

“Tenemos que jugar todos los partidos como una final”, dijo Batista tras la victoria ante Venezuela. “No podemos relajarnos nada e iremos a jugar contra Jamaica como si fuera otra final. Saben que me gusta jugar al ciento por ciento. No nos vamos relajar para nada”.

Ante un adversario eliminado, Batista tendrá un laboratorio para afinar el funcionamiento y apuntó a dos aspectos: generar más de juego y no perder muy rápido la pelota.

Jamaica quiere despedirse con honor tras cosechar derrotas contra México (1-0) y Ecuador (3-1).

El tanto ante los ecuatorianos, obra de Michail Antonio, fue el primero que los Reggae Boyz anotan en tres participaciones en el torneo de selecciones más antiguo del mundo.

Un premio de consuelo para el seleccionado dirigido por el entrenador islandés Heimir Hallgrímsson sería evitar otra Copa América de tres derrotas.

El duelo será en el Q2 Stadium de Austin, Texas, uno de los recintos de menor aforo del torneo, para 20,700 espectadores.