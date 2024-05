Barcelona. Xavi Hernández aseguró el sábado que deja al Barcelona con la “conciencia tranquila” de que hizo lo mejor que pudo después de que el club decidió despedir al exjugador, pero que dependerá del presidente Joan Laporta explicar su salida.

“Evidentemente, han sido días complicados. No han sido días sencillos, pero estoy con la conciencia tranquila”, indicó el técnico. “He estado dos años y medio. No ha sido una época fácil. Pero pienso que podemos estar orgullosos del trabajo que hemos hecho”.

En su primera conferencia de prensa desde el Barcelona anunció el viernes que Xavi no cumpliría el último año de su contrato, el técnico de 44 años dijo que “se tomará un descanso” como entrenador.

Su último juego será el domingo ante Sevilla.

La salida de Xavi sucedió apenas un mes después que se echó para atrás tras tomar la decisión en enero de dejar al club este verano. En abril indicó que cambió de parecer por que el equipo estaba jugando mejor y que creía que se podrían recuperar tras una campaña sin títulos.

En su momento Laporta celebró públicamente el compromiso de Xavi de seguir, pero la semana pasada el presidente presuntamente estaba a disgusto después de que el técnico habló abiertamente sobre las malas finanzas del club y que les impedía pelear con el Real Madrid.

Ni Laporta o cualquier otro oficial del club confirmaron la razón de la salida de Xavi y el técnico tampoco dio ningún indicio de las circunstancias.

“El presidente me ha transmitido las razones por las que cree que el club necesita un cambio de rumbo y solo me queda respetarlo. A partir de aquí, soy un hombre de club”, aseguró. “Nos dimos la mano, un abrazo, nos deseamos suerte. Y, a partir de aquí, seré un aficionado más”.

“Las razones las tiene que explicar él mismo”.

La única posición de entrenador anterior de Xavi fue con un club qatarí antes de que Laporta lo llamara para tomar las riendas del Barcelona en noviembre 2021. Llevó al club al título de liga el año pasado, su trofeo más importante desde la partida de Lionel Messi. En septiembre firmó una extensión de contrato.

Pero el Barcelona batalló esta campaña y terminará la liga en un distante segundo lugar con respecto al Madrid campeón.

La prensa española y alemana especularon que el extécnico del Bayern Munich Hansi Flick reemplazará a Xavi.

Pero quien llegue hereda un equipo con talento joven en Lamine Yamal, Pau Cubarsí y el lesionado Gavi Páez, pero con limitados recursos financieros para firmar nuevos jugadores.