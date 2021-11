Madrid. Con la promesa de recuperar la mejor versión del Barcelona, Xavi Hernández despertó el lunes la ilusión de un club a la deriva en su primera temporada sin Lionel Messi.

Compañero de Messi durante una etapa rutilante hace una década, Xavi fue presentado oficialmente el lunes como técnico y fijó el objetivo de “reflotar la nave del barcelonismo”.

Xavi recibió una recepción con bombos y platillos en el estadio Camp Nou, un tipo de acto que se reserva para los grandes fichajes del club. Casi 10.000 aficionados corearon su nombre y agitaron banderas desde las gradas.

“Sé que es un momento complicado, tanto económicamente como deportivamente, pero tengo las ganas y la ilusión para devolver la ilusión”, afirmó Xavi.

“A los jugadores les pediré exigencia, porque somos el Barça, el mejor club del mundo”, añadió. “Necesitamos exigencia máxima en el trabajo y a partir de aquí, esfuerzo, respeto... Aquí no vale ni empatar ni perder, tenemos que ganar”.

Xavi, quien firmó un contrato que lo ata hasta 2024, se emocionó al saludar al público tras ingresar a la cancha junto al presidente Joan Laporta.

Messi me ha mandado un mensaje y me ha deseado suerte, hemos hecho bromas, le deseo lo mejor, es el mejor jugador de la historia del club, pero ya no está - Xavi Hernández

“Tengo mucha ventaja, conozco al club, a los jugadores”, dijo Xavi, de 41 años de edad. “El Barça es el club más difícil del mundo porque hay que jugar bien y ganar, no vale con ganar 1-0″.

Enfatizó que el Barcelona no renunciará a su propuesta de fútbol ofensivo pese a la partida de Messi, quien acabó en el Paris Saint-Germain debido a los problemas financieros del club catalán.

“Messi me ha mandado un mensaje y me ha deseado suerte, hemos hecho bromas, le deseo lo mejor, es el mejor jugador de la historia del club, pero ya no está”, dijo. “Tenemos los jugadores que tenemos y hay que trabajar con ellos. Leo ya no está”.

Xavi reconoció que el recibimiento “me ha puesto la piel de gallina”. Varios de sus familiares le acompañaron en la cancha durante su presentación.

Prometió poner orden en el equipo.

“No hace falta ser duro, hay que poner unas normas y cumplirlas”, subrayó. “Tenemos que ser más profesionales que nunca, hay que mejorar estas cosas. No es disciplina, es orden”.

Xavi fue contratado la semana pasada para reemplazar a Ronald Koeman, quien no pudo sacar a flote a un equipo sumido en una de sus peores crisis dentro y fuera del campo. Toma las riendas de un club que marcha noveno en la Liga española y segundo en su grupo de la Liga de Campeones.

“Es un día histórico para el club”, resaltó Laporta. “Me hubiera gustado ofrecerle un equipo con el que las cosas fueran más fáciles, pero podrá trabajar mucho con la plantilla y tendrá todo nuestro apoyo y confianza”.