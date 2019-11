Jinete boricua Irad Ortiz gana el Breeders’ Cup Classic Por Primerahora.com 11/02/2019 |09:35 p.m.

El jinete puertorriqueño Irad Ortiz Jr. coronó un fin de semana de ensueño al ganar el sábado el Breeders’ Cup Classic con el ejemplar Vino Rosso.

Fue una espectacular victoria para el boricua ante 67,811 espectadores en el Santa Anita Park de California en uno de los eventos más importantes de la hípica estadounidense.

Vino Rosso remontó de la cuarta posición en la recta final para ganar la prestigiosa carrera que tiene un premio de 6 millones de dólares.

“Estoy feliz. El caballo lo hizo bien en el momento oportuno. Es un gran caballo y fue una gran carrera”, dijo un eufórico Irad mientras era entrevistado aún sobre el lomo de Vino Rosso en la transmisión de NBC.

“Fue una redención. Lo dije que ganaba”, añadió aprovechando para saludar a su familia.

Fue la novena victoria de Irad en un Breeders’ Cup y la cuarta en este fin de semana.

El trujillano ganó otras dos carreras el sábado con Bricks and Mortar y Spun to Run y una el viernes sobre Four Wheel Drive. En total, sus montas victoriosas viernes y sábado sumaron premios de 10 millones de dólares.

Según expertos, esa victoria de Bricks and Mortar catapulta al ejemplar a ganar el premio de ‘El Caballo del Año’.

En el Clásico, su hermano José Luis llegó cuarto con Elate y el inmortal John Velázquez séptimo con Code of Honor.

José Luis ganó una carrera el viernes en el primer día de la 36ta edición del Breeders’ Cup con Structor. El otro jinete boricua ganador en el fin de semana fue Manuel Franco, también el viernes, con Sharing.

Con las cuatro victorias de este fin semana, Irad asume el liderato de victorias en carreras de Grado en el 2019 sobre el venezolano Javier Castellano. El boricua ha ganado 34 carreras, dos más que el suramericano.

Y con los premios que dejaron sus victorias en el Santa Anita Park este fin de semana, Irad recupera el liderato en dinero producido este año. La semana pasada, su hermano José Luis se había ido al frente.