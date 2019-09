José Luis Ortiz recupera la corona en Saratoga

Por tercera vez en cuatro temporadas de verano, el jinete trujillano José Luis Ortiz ganó la estadísticas de victorias en el clásico hipódromo Saratoga de Nueva York, en donde montaron muchos de los principales jinetes de la hípica de Estados Unidos.

Ortiz ganó el título con 60 victorias, superando por siete triunfos a su hermano Irad. Tercero en la estadística llegó el cuartro veces premio Eclipse y miembro del Salón de la Fama, el venezolano Javier Castellano.

La victoria número 60 fue, además, una que ocurrió en el clásico Runhappy Hopeful Stakes, que fue para potros dosañeros a 7/8 de una milla. Es una carrera de Grado 1.

“Siempre quise llegar a 60 y hacerlo en hacerlo en el Runhappy Hopeful es más especial aún”, dijo José Luis en Bloodhorse.com.

La victoria fue sobre Basin, que le metió a la recta final para ganar por seis cuerpos en la pista de tierra de Saratoga.

De esa manera, José Luis recuperó el título de verano de Saratoga que Irad le quitó en el 2018. José Luis también ganó los títulos de victorias en el 2016 y 2017.

Los Ortiz han ganado los últimos dos premios Eclipse, que reconoce el más destacado jinete en la hípica de Estados Unidos.

La colonia de jinetes se mueve ahora a la termporada de verano del Belmont Park en Nueva York.

