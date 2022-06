El reguetonero Arcángel, aún inmerso en el doloroso proceso de vivir sin la presencia y compañía de su hermano Justin Santos, quien falleció en noviembre pasado en un accidente vehicular, ha revelado hoy domingo que ha comprado y bautizado un caballo en honor a su hermano para ponerlo a correr no por dinero, sino por honor.

Arcángel ha presentado el equino en su cuenta de Instagram. Ha bautizado el propósito que tiene con el animal como Justin’s Legacy, destacando que decidió comprarlo porque a Justin le encantaban los animales. Igualmente ha destacado que ha nombrado al equipo como Justin Run4Ever. No está del todo claro cuál será el nombre oficial entre esas dos opciones.

“Dudo que aparezca otro ser que repare el daño permanente causado por la pérdida de mi hermanito, pero de algo me he dado cuenta poco a poco que el que tiene que dar un paso hacia adelante soy YO! Y tratar de superar lo pasado porque olvidarlo nunca. Entonces decidí comenzar por aquí… a ti te encantaban los animales y ya yo no se que mas comprar para tratar de tenerte cerca! Pero NA! Mente a NA! Y pa lante con mi dolor aunque no lo demuestre, tú me haces sentir VIVO y esta BESTIA correrá a tu nombre! No por dinero porque gracias Dios no nos hace falta! Correrá por HONOR, por el legado de su Padre JUSTIFY y b a tu nombre volará! JUSTIN’S LEGACY”, lee el mensaje que ha colocado Arcángel junto a varias imágenes del caballo.

Justin Santos falleció el pasado 21 de noviembre cuando fue expulsado de un vehículo Can-Am que iba conduciendo esa madrugada cuando fue chocado por una guagua Hyundai Tucson que iba conduciendo una joven de nombre Mayra Nevares Torres y quien alegadamente en estado de embriaguez invadió su carril y lo impactó. Santos falleció en el acto. Contra la joven está pendiente aún un caso en los tribunales.

En otro mensaje igualmente colocado en Instagram, Arcángel ha contado del que caballo es hijo del último ganador de una Triple Corona en Estados Unidos, Justify. En los posts hace referencia a Lamarock Stables, lo que da a entender es que lo ha comprado a esos criadores. No ha dicho si planifica ponerlo a correr en Puerto Rico o en Estados Unidos.

“Ok les presentó al hijo del único campeón en la historia del hipismo NORTEAMERICANO en ganar todas sus carreras,ósea INVICTO. Hijo DE JUSTIFY último ganador de la TRIPLE CORONA en el 2018 y lo tenemos NOSOTROS! Lo curioso es que el papá de este ejemplar se llama igual que mi hermano,solo le falto la N. Entonces a este le pusimos JUSTIN RUN4EVER (CORRE JUSTIN) en honor a mi amado hijo,hermano y ángel guardián @justinprrra“.