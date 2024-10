Canóvanas. Conspirador PR ganó este domingo en el hipódromo Camarero el clásico Antonio Fernández Castrillón, que es clasificatorio para el Clásico del Caribe 2024.

El Clásico será en Venezuela en diciembre.

Del Real Stable, entrenado por Alexis Rivera y montado por Erik Ramírez, Conspirador PR triunfó sobre seis ejemplares, incluida la potranca Seductora que hizo a Ramírez trabajar sobre su potro en la recta final de la prueba a 1 1/8 de milla y premios de $53,000.

Conspirador PR era en el grupo el único ganador de clásicos y demostró su clase al superar en la recta final un cierre del paso que llevó a Ramírez a buscar la parte externa de la pista y a una Seductora que pareció cargarse para afuera ante la presión que venía aplicando el potro.

Seductora llegó segunda, seguida por Diámetro, que se quedó corto de pista.

“Llegó un punto en que la yegua (Seductora) nos iguala el paso y caímos en una posición difícil, tal vez de ventaja a Seductora, que se nos escapó un poco. Pero continué exigiendo a mi ejemplar para el siguiente paso, que era ir por afuera. Y el caballo me respondió. Alexis Rivera es el que se encarga que este animalito venga así. No es fácil. Este animal está en salud, lo que no se ve muy seguido en nuestro hipismo”, dijo Ramírez.

Conspirador PR, hijo de Conspiracy en Flying Peggy, está disponible para ir a Venezuela, dijo su propietario Rubén Luna, del Real Stable. Rivera también dijo que su ejemplar se ha ganado la oportunidad de ir al Clásico del Caribe, de ser necesario.

Conspirador PR competiría una vez más en Camarero antes de viajar a Venezuela.