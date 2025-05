El primer sábado de mayo significa que es el momento de la edición 151 del Derby de Kentucky, el evento deportivo que se celebra de forma continua más antiguo de Estados Unidos.

Veinte caballos corriendo 1 1/4 millas alrededor de Churchill Downs no es solo una carrera. Son 150,000 fanáticos apiñados bajo las Torres Gemelas para un desfile de moda combinado con una fiesta que dura todo el día, llena de tradiciones como julepes de menta, cantar “My Old Kentucky Home” y una guirnalda de rosas rojas para el ganador.

De hecho, el tercer favorito es el Sandman con una cuota de 6 a 1. El ganador del Derby de Arkansas es entrenado por Mark Casse y montado por el boricua José Ortiz.

Ortiz es uno de cinco jinetes puertorriqueños. La lista la completan John Velázquez con Grande; Manuel Franco con East Avenue; Irad Ortiz, que montará a Publisher; y Joseph D. Ramos con Flying Mohawk.

Este será el primer Derby de Kentucky de Ramos.

¿Cuándo es el horario del Derby?

6:57 p.m. hora del Este

¿Cuál es el pronóstico?

El pronóstico para el sábado es una temperatura máxima de alrededor de 68 grados con cielos soleados.

¿Cómo verlo?

La cobertura del Derby comienza al mediodía, hora del este, en USA Network y se transmite por Peacock.

NBC y Peacock tienen cobertura de 2:30 p. m. a 7:30 p. m. Telemundo Deportes comienza a las 6:30 p. m. en Universo y se transmite por la aplicación de Telemundo. Todas las carreras en Churchill Downs, excepto el Derby, se transmitirán por FanDuel TV.

¿Qué ver?

Una tradición previa a la carrera es el paseo, cuando los caballos son conducidos desde los establos hasta el paddock, donde se les ensilla para la carrera. Algunos están tranquilos y serenos, otros se muestran irritables y sudorosos. Caminan por la pista junto a la barandilla, con los aficionados gritando todo el camino. Los jinetes salen de la sala de jockeys y se dirigen al paddock para encontrarse con sus monturas.

Además de los elegantes purasangres, observe a la multitud ataviada con sombreros y tocados, vestidos con estampados florales y trajes de seersucker que hacen del Derby el evento deportivo más de moda del mundo.

¿Quiénes son los favoritos?

Journalism era el favorito 3-1 en la línea matutina. El potro, originario del sur de California, es entrenado por Michael McCarthy y montado por Umberto Rispoli. Journalism saldrá desde la posición número ocho, que ha tenido nueve ganadores, el último de los cuales fue Mage en 2023. Ha ganado cuatro carreras consecutivas. El favorito en la línea matutina ha ganado 18 veces, la última fue Justify en 2018.

Sovereignty fue la segunda opción inicial con una cuota de 5-1. El ganador del Derby de Florida es entrenado por el miembro del Salón de la Fama Bill Mott y montado por Junior Alvarado. Salió desde el puesto número 18, lo que lo deja fuera de la mayoría de los 20 participantes.

La tercera opción es la de Ortiz, que saldrá desde la pista 17, que nunca ha dado un ganador.

Vigilar

Bob Baffert, seis veces ganador del Derby, regresa tras cumplir una suspensión de tres años impuesta por Churchill Downs. Tiene a Rodríguez, con una cuota de 12 a 1, quien ganó el Wood Memorial con un estilo de carrera líder, y lo monta Mike Smith, dos veces ganador del Derby. El otro caballo de Baffert es Citizen Bull, con una cuota de 20 a 1, campeón de dos años del año pasado. Salió desde el temido puesto número 1 con Martín García a bordo. Ningún caballo ha ganado desde el puesto interior desde 1986.

El entrenador miembro del Salón de la Fama, D. Wayne Lukas, ensilla a su potro número 51 en el Derby —la segunda mayor cantidad en la historia— con American Promise, con una cuota de 30 a 1. Tiene cuatro victorias en el Derby y, a sus 89 años, sería el entrenador de mayor edad en ganar. El potro salió de la quinta posición, que ha tenido la mayor cantidad de ganadores del Derby con 10.

Dato curioso

Aunque algunos propietarios, entrenadores y jinetes son los mismos de un año a otro, los caballos nunca lo son. El Derby es solo para potros de 3 años, tanto machos como hembras, lo que significa que cada caballo solo puede participar una vez en su carrera. Solo tres potrancas han ganado, la última en 1988.

Conexiones con celebridades

Dream Walkin Farms, del fallecido cantante de country Toby Keith, es copropietario de Render Judgment, con una participación del 30 por 1.

La ex estrella de los Phillies de Filadelfia, Jayson Werth , cuyo establo es Two Eight Racing en un guiño a su antiguo número de camiseta, es copropietario de Flying Mohawk, también con 30-1.

La cantante nominada al Grammy, Grace Potter, interpreta el himno nacional el día del Derby. La gimnasta Simone Biles, siete veces campeona olímpica, da la señal de “¡Jinetes arriba!”, indicando a los jinetes que suban a bordo.

¿Qué obtiene el ganador?

Por segundo año consecutivo, la bolsa total del Derby asciende a $5 millones, y el ganador se lleva $1.3 millones y un trofeo de oro. El segundo puesto se lleva $1 millón, y los premios se reducen hasta el quinto. Es probable que los derechos de cría del caballo ganador se disparen. El jinete ganador suele recibir el 10% de la bolsa y un trofeo menor.