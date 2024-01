El jinete Luis Yamil Marcano, quien murió trágicamente en las carreteras el domingo, recién recibió la noticia de que iba a ser padre, detalló uno de sus adiestradores de jinetes que trabajó con él en la escuela vocacional hípica Agustín Mercado Reverón.

Marcano falleció en el avenida Román Baldorioty de Castro, en dirección a Carolina, cuando fue expulsado de la motora que manejaba luego de que un vehículo lo impactó y abandonó la escena, según reportes policiales.

El adiestrador Willie Lozano dijo, conmocionado, que su exestudiante había conocido días atrás que iba a ser padre.

“Sí. Le iba a dar la noticia a su mamá. Iba a ser padre junto a su novia”, reveló Lozano sobre el aprendiz del barrio Santa Cruz de Carolina.

Marcano es egresado de la escuela vocacional en la Clase del 2022 y mantenía al día de hoy las estrellas de jinete aprendiz. Obtuvo su primera victoria el 1 de enero del 2023. Emigró a montar a la hípica de Estados Unidos y finalizó la temporada 2023 con 53 victorias y dinero acumulado de sobre $700 mil. No había montado desde noviembre, cuando regresó a Puerto Rico.

Lozano también detalló que Marcano tenía pasaje para regresar mañana martes a Estados Unidos porque tenía montas programadas en el hipódromo Tampa Bay Downs.

Efectivamente, Marcano tenía una monta programada para el viernes, en la segunda carrera en el Tampa Bay Down sobre el ejemplar Royal to Be, según se desprende del programa de ese día en ese hipódromo.

“Ya tenía el pasaje sacado”, dijo Lozano. “Vino para acá porque dijo que no aguantaba el frío y estaba por irse”.

Marcano se destacó como aprendiz en la escuela, dijo Lozano, un exjinete con cerca de 1,000 victorias en su carrera y quien fue presidente del Jurado Hípico en Camarero.

“Siempre fue excelente estudiante, carismático, con su carácter. Siempre me respetó. Lo corregía y trataba de corregir. Fue buen alumno y buen compañero con sus amigos, cariñoso. Nunca perdió el contacto conmigo”, describió Lozano.

Agregó que como profesor también ayudaba en lo personal a Marcano, en particular con el uso de la motora porque ya había tenido un accidente en los últimos meses del 2023.

“Le hablé en varias ocasiones y todo el mundo le habló; los mismos compañeros, a que tuviera cuidado. Ellos (aprendices) forman parte de la vida de uno en la escuela y uno los trata de encaminar y aconsejarlos. Lo de la motora: le gustaba la motora y ya había tenido un accidente hace unos meses aquí“, reveló.