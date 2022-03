En un retorno a la normalidad, reactivan este viernes ‘Night at the Races’ en Camarero El programa de carreras nocturno y la festividad musical y culinaria no se había estado realizando desde el inicio de la pandemia del coronavirus.

'Night at the Races' es tradicionalmente celebrado el primer viernes de cada mes, pero llevaba sin celebrarse durante la pandemia del COVID-19. ( Suministrada ) ¿En busca de algo que hacer el viernes con toda la familia? Bueno, si usted es amante de las carreras de caballos, de la buena música y de un buen plato de comida, aquí le tenemos una oferta. Este viernes se reactiva el evento 'Night at the Races' en el Hipódromo Camarero en Canóvanas. El evento que arrancará a las 4:30 p.m. y que presentará la última carrera sobre la pista a partir de las 7:30 p.m. será enmarcada en una excelente oferta musical con la agrupación "A Son de Guerra" y su tributo a Juan Luis Guerra. El primer evento 'Night at the Races' del año contará con la oferta de los restaurantes Isla Bonita, con su especialidad en comida criolla, Estribos Restaurant con su menú de gastronomía internacional, y México Lindo, con su menú de comida mexicana. Para reservaciones en el restaurante Estribos pueden comunicarse al 787-400-0436 y en México Lindo al 787-235-3060. El estacionamiento y la entrada a todas las instalaciones para uso del público en el Hipódromo Camarero son completamente gratis. Para entrar al hipódromo será requerido el Vacu-ID o prueba negativa al COVID-19, 48 horas antes del evento. Los eventos 'Night at the Races' se realizaran normalmente el primer viernes de cada mes. La actividad se reactiva este viernes por primera vez dentro de la pandemia del coronavirus.