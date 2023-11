El destacado jinete boricua Irad Ortiz puede subir este fin de semana al segundo lugar de triunfos en carreras de la Breeders’ Cup, programa que se corren este viernes y sábado en el hipódromo de Santa Anita en California.

Ortiz es uno de varios jinetes boricuas activos en la Breeders’ Cup, incluido el miembro del Salón de la Fama, John Velázquez, quien es el segundo jinete más ganador de carreras en ese evento también conocido como los Campeonatos Mundiales de Hipismo.

Velázquez, José Luis Ortiz, Cristian Torres, Ramón Vázquez, Manuel Franco y Edwin Maldonado son algunos los otros jinetes que también verán acción en la Breeders’ Cup.

Irad Ortiz, quien se encamina a su quinto premio Eclipse, suma 17 primeros lugares en pruebas de la Breeders’ Cup, incluyendo una en la prueba grande, el Breeders’ Cup Classic del 2021 a bordo de Vino Rosso. Está a dos victorias del segundo lugar que posee Velázquez, quien tiene 10 compromisos entre las 14 pruebas clásicas del evento.

El líder de todos los tiempos lo es el aún activo jinete estadounidense y miembro del Salón de la Fama, Mike Smith, con 27 primeros lugares.

Ortiz tendrá montas en 13 de las 14 pruebas del evento.

En el clásico grande, Irad Ortiz llevará a White Abarrio, que es un candidato 4-1. Velázquez montará a Bright Future, que está 10-1 en las apuestas.

José Luis Ortiz también montará en el Classic, éste con Dreamline, que es un desfavorecido 30-1.

John Velázquez es uno miembro del Salón de la Fama del Hipismo en Estados Unidos. ( Cortesia Carlos Manchego )

El Breeders’ Cup es el evento de carreras clásicas para todo tipo de ejemplares, desde potros y caballos en ambas ramas, en distancias largas y cortas y superficies de grama y tierra.

Irad Ortiz también lleva a ejemplares con oportunidades como Elite Power en el clásico Sprint, a Up to the Mark en el Turf, a Search Results en el Distaff, a Goodnight Olive en el Fillies and Mares Turf, a Agate Road en el Juvenils Turf y No Nay Mets en el Juvenile Sprint Turf.

No Nay Mets es un potro propiedad del estelar tercera base de los Astros de Houston, Alex Bregman